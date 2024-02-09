У ЗСУ з'явиться шанс завдати великого удару по окупантах: політтехнолог розкрив 'прийом'

Чому українській армії слід поспішати - розповідає політтехнолог Марат Гельман.

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ЗС РФ "пруть" по всьому фронту / Колаж: Главред, фото: скріншот, Міноборони РФ

Для України вкрай важливий період до президентських виборів у Росії, зазначив в інтерв'ю Главреду російський політтехнолог, галерист Марат Гельман. Бо в цей час Росією керує не війна, а вибори.

Для Путіна вибори зараз важливіші за війну, впевнений Гельман.

"У певному сенсі війна стає частиною виборів. Тому в цей час можуть ухвалюватися абсолютно неадекватні з військової точки зору рішення, і ЗСУ ними треба користуватися", - сказав він.

Гельман додав, що така ситуація в Росії спостерігатиметься щонайменше "найближчі півтора місяця".

"Наприклад, передвиборчий штаб може сказати, що за три дні до голосування потрібна якась перемога. У генштабі розуміють: для такої перемоги немає жодних підстав, але і сказати "ні" там не можуть, тому змушені перти. Звісно, для української армії це можливість знищити живу силу противника в такий момент", - пояснив політтехнолог.

Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор пермського музею сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один із творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Тож, за словами Гельмана, до 17 березня війна буде частиною виборів, що призведе до нелогічних і неправильних для російської армії рішень, "можливо, навіть наджорстоких".

"Після 17 березня в Росії перейдуть від точкових репресій до масових. Майже напевно після цієї дати для росіян почнуться сталінські часи. Адже поки що - до "виборів" - ці репресії стримуються. Пов'язано це з тим, що тепер цим займається вже не Кремль, а величезна кількість бенефіціарів цих репресій. Найбільш очевидно це в культурі, але так скрізь", - відповів він.

Дивіться відео, в якому Марат Гельман зробив прогноз про масові репресії в Росії після президентських виборів:

"Вибори" в Росії

17 березня в Росії відбудуться так звані президентські вибори, на яких перемогу, найімовірніше, здобуде чинний у країні-агресорці диктатор Володимир Путін.

Саме до президентських виборів Кремль наказав дотиснути Авдіївку і Куп'янськ, але ця "місія" дається військовому керівництву РФ великою кров'ю своїх сил. За словами військовослужбовця Євгена Дикого, захопленням Авдіївки Росія нічого не доб'ється - хіба що виснажить війська на багато місяців.

"Насамперед вони хочуть дотиснути Авдіївку. Це політична мета, тому що я не вважаю генералів росіян якимись геніями, але вважати їх повними дурнями теж немає підстав. Тому я думаю, що жоден генерал стільки добровільно не клав би бійців, скільки вони кладуть зараз в Авдіївці", - пояснив він.

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