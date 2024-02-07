В російському Іжевську прогримів потужний вибух: поблизу підприємства ВПК - заграва

Вибух прогримів на полігоні одного із підприємств ВПК окупантів, після цього почалася сильна пожежа.

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На полігоні одного з підприємств ВПК Росії стався вибух / Колаж: Главред, фото: скріншот з віде

У середу, 7 лютого, поблизу російського Іжевська прогримів потужний вибух. Іжевчани публікують кадри вибуху поряд із селом Ягул. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Місцеві повідомляють, що вибух стався у селі Ягул за 12 кілометрів від Іжевська, де розташована низка військових об’єктів. Саме там розташований полігон Воткінського військового заводу.

У пропагандистських ЗМІ пишуть, що причиною потужного вибуху нібито стали випробування випробуваннями ракетних двигунів на Воткінському заводі. Водночас у МНС Росії стверджують, що причиною вибуху на заводі стали "рядові технічні роботи".

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Як відомо, на заводі виробляють балістичні ракети та міжконтинентальні ракети стратегічного призначення "Тополь-М". Також окупанти налагодили на Воткінському заводі серійне виробництво ракет комплексу "Іскандер-М" і "Точка-У". Крім цього, там виробляють обладнання для нафтової та газової промисловості.

Вибухи в Росії

Нагадаємо, увечері 20 січня в місті Тула відбулися вибухи. Міноборони Росії повідомило, що сили ППО відбили атаку українського безпілотника. Жертв чи руйнувань не зафіксовано.

Також 8 січня на залізниці в Нижньому Тагілі стався вибух вантажного поїзда біля нафтобази. Фото пристроїв, закріплених на цистернах, опублікувало видання TagilCity.ru. Вибухових пристроїв було кілька.

Крім цього, 30 грудня 2023 року, ЗСУ вдарили ракетами по військовим об'єктам Росії в Бєлгороді. Неефективна робота російської протиповітряної оборони завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста.

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