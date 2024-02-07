Вся Україна буде 'плавати': де вируватиме серйозна негода

Синоптики оголосили штормове попередження. У цей день в Україні будуть сильні пориви вітру.

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Прогноз погоди в Україні на 8 лютого / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 8 лютого буде вологою, синоптики прогнозують сніг та дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що в Україні будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Також в Карпатах оголосили І рівень небезпечності через сильний мокрий сніг.

На території Закарпатської та Івано-Франківської областей синоптики оголосили 3 рівень небезпечності. Там через сильні опади можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.

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Прогноз погоди в Україні на 8 лютого / фото: ventusky

Погода 8 лютого

В Україні 8 лютого буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. Синоптики попереджають про ожеледицю. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с, також будуть сильні пориви вітру.

"Температура у південній частині вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; на решті території протягом доби 1-6° тепла, на півночі країни від 2° морозу до 3° тепла (на Сумщині 0-5° морозу)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +14

За даними meteoprog, 8 лютого буде тепло. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря підвищиться до -3...+3 градусів. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+14 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого / фото: meteoprog

Погода 8 лютого у Києві

У Києві 8 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла; у Києві протягом доби 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.

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