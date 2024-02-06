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Втрати Росії 1 до 12 на нашу користь: Дикий про "пекло" під Авдіївкою

Яна Ставська
6 лютого 2024, 22:56
Росіянам не вдасться загарбати усю Донецьку область, навіть окупувавши Авдіївку, пояснив військовослужбовець.
Украинские военные, Евгений Дикий
Росіяни "видихнуться" за кілька місяців, вважає Дикий / Колаж Главреда. Фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, УНІАН

Авдіївка була і залишається політичною ціллю для Росії, інакше військове командування країни-агресорки не витрачало стільки людського і технічного ресурсу на окупацію зруйнованого міста, поділився в ефірі Еспресо екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Боєць погоджується з оцінкою голови ГУР Кирила Буданова, що людських ресурсів РФ вистачить ще на два місяці такого наступу - "після того вони реально вичерпаються на якийсь час".

"Що вони встигнуть дотиснути за ці два місяці, те, насправді, буде важко назад відбивати", - висловився Дикий.

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Пріоритетність цілей Росії "достатньо очевидна", зазначив військовий.

"У першу чергу вони хочуть дотиснути Авдіївку. Це політична ціль, тому що я не вважаю генералів росіян якимись геніями, але вважати їх повними дурнями теж немає підстав. Тому я думаю, що жодний генерал стільки добровільно не клав би бійців, скільки вони кладуть зараз в Авдіївці", - пояснив він.

Дикий додав, що співвідношення втрат ЗС РФ в Авдіївці - "1 до 12 на нашу користь", але "вони все одно продовжують повзти у мʼясні штурми".

Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Друга ціль - це Купʼянськ. Однак вона не тільки політична, а й стратегічна, бо тоді б окупанти, пояснив Дикий, змогли б підвозити БК залізницею безпосередньо до лінії фронту.

А ось до загарбання всієї Донецької області росіянам "дуже далеко", переконаний Дикий. А загарбання Авдіївки їх до цього не наблизить.

"І навіть коли вони її дотиснуть, то практично вирівняють лінію фронту, а не прорвуться углибину нашої території. Це абсолютно різні історії. Бо для того, щоб окупувати всю Донеччину, їм треба десь саме прорвати наш фронт", - відповів військовий.

Ситуація в Авдіївці

У неділю, 4 лютого, ситуація в Авдіївці стала критичною. Російські окупанти увійшли до міста з півночі - до "дороги життя" українських бійців залишаються сотні метрів, поінформував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Тоді окупантам вдалося, користуючись погодними умовами, обійти українські вогневі позиції.

Водночас геолокаційні кадри, опубліковані 5 лютого, показують, що ЗСУ нещодавно просунулися на північний схід від Невельського - на південний захід від Авдіївки.

За словами очільника Авдіївської МВА, окупанти кидають значні сили, але українські війська відбивають їх. Незважаючи на численні обстріли та авіаційні атаки, лінія оборони тримається. Вуличних боїв у місті немає, але є окремі зіткнення.

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Авдіївка Євген Дикий
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