У Путіна вибухнули фантазіями про "нового" президента Росії

Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "наступний президент" Росії, мовляв, повинен зберегти "досягнення Путіна" і бути таким же, як і сам Путін. Згідно з його очікуваннями, на майбутніх так званих президентських виборах знову "переможе" той самий Путін.
В інтерв'ю МДІМВ 360 він розповів про те, що в кремлівській директорській очікують від нібито нового президента такого ж курсу, як і у Путіна. Мовляв, "досягнення" чинного глави держави повинні зберегтися.
"(Так званий наступний президент повинен бути, - ред.) таким же. Або іншим, але таким же", - зронив Пєсков.
Також він додав, що Путін знову переможе на нібито президентських виборах у РФ.
"Поки що Путін не повідомляв про свій намір балотуватися. Але я щиро хочу вірити, що він це зробить. Я не сумніваюся, що він переможе на виборах, не сумніваюся, що він далі буде нашим президентом. А там буде видно", - підкреслив Дмитро Пєсков.
Вибори президента Росії
Вибори президента країни-окупанта Росії повинні відбутися 17 березня 2024 року. Президентський пост з 2000 року (з перервою на термін Дмитра Медведєва з період 2008 по 2012 рік) займає Володимир Путін.
Згідно з даними німецького інформагентства Reuters, Путін піде на новий 6-річний президентський термін, проте офіційно наразі не оголошував про свої наміри.
Росія ганьбиться з "виборами" Путіна - до окупованих Бердянська, Мелітополя та інших міст Запорізької області звозяться громадяни Росії для організації "виборчого процесу" в окупації. Українці відмовляються від співпраці з окупантами.
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