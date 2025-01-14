Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Трампа підтримали ідею Байдена: США готують послання для РФ - ЗМІ

Юрій Берендій
14 січня 2025, 19:38
334
Команда Трампа висловила підтримку стратегії адміністрації Байдена щодо конфіскації заморожених активів РФ для примусу до переговорів, зазначають ЗМІ.
У Трампа підтримали ідею Байдена: США готують послання для РФ - ЗМІ
США готують послання для РФ щодо переговорів / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі СNN:

  • Адміністрація Байдена планує прийняти рішення щодл конфскації заморожених російських активів
  • Команда Трампа підтримує це рішення, адже воно дає можливість примусити РФ до переговорів

Команда новообраного президента США Дональда Трампа підтримує ідею адміністрації Байдена щодо конфіскації заморожених російських активів на 300 мільярдів доларів. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох високопосадовців адміністрації Байдена.

За даними ЗМІ, помічники Байдена працюють над тим, щоб переконати європейських партнерів підтримати переведення близько 300 мільярдів доларів російських активів на новий ескроу-рахунок, доступ до якого буде надано тільки в рамках мирної угоди. Ці гроші, що належать Центральному банку Росії, були заморожені три роки тому після вторгнення Росії в Україну.

відео дня

Більшість цих коштів все ще зберігається в європейських банках, хоча частина залишилася в банках США.

Один високопосадовий представник адміністрації Байдена зазначив, що арешт цих активів має передати чіткий сигнал Москві.

"Якщо ви хочете отримати свої гроші назад, вам доведеться прийти і поговорити", - сказав він.

Зазначається, що високопосадовці адміністрації Байдена активно консультувалися з командою національної безпеки новообраного президента Дональда Трампа, зокрема з сенатором Марко Рубіо, обраним держсекретарем, та республіканцем Майком Уолцом, який претендує на посаду радника з національної безпеки.

Команда Трампа підтримує цю стратегію, вважаючи, що арештовані російські активи можуть стати стимулом для Росії сісти за стіл переговорів, адже Трамп хоче швидкого завершення війни, яку він вважає затягнутою.

Однак, як йдеться у матеріалі CNN, європейські лідери висловлюють побоювання щодо порушення міжнародного права, якщо банки повністю конфіскують російські гроші.

Європейці скептично ставляться до ідеї конфіскації заморожених російських активів, і, згідно з джерелами CNN, це робить укладення угоди малоймовірним до вступу Трампа на посаду.

Водночас високопосадовці США на правах анонімності припустили, що Фрідріх Мерц, лідер німецької партії Християнсько-демократичний союз, який готується стати канцлером, може підтримати цю стратегію, хоча ще не приступив до виконання своїх обов'язків.

Журналісти наголошують, що президент Джо Байден мав обговорити це питання з італійськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в Римі, але зустріч була скасована через руйнівну пожежу в Лос-Анджелесі. Байден зв'язався з Зеленським по телефону минулої п'ятниці, проте невідомо, чи обговорювалася тема російських активів.

Доля заморожених російських активів - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала 3 мільярди євро від Європейського Союзу в рамках ініціативи "Великої сімки" ERA. Це перший транш, отриманий від ЄС за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Захід використати 260 мільярдів євро заморожених активів Росії для підтримки України. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив категорично проти цієї ідеї, пояснивши, що такий крок може негативно вплинути на стабільність фінансових ринків Європи. Зустріч лідерів ЄС з цього питання відбулася в Брюсселі в будинку генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

У США було ухвалено рішення надати Україні кредит на 20 мільярдів доларів, який буде погашений за рахунок доходів від заморожених російських коштів. Міністерство фінансів США вважає, що цей кредит є критично важливою підтримкою для України в її боротьбі з російською агресією.

Інші новини:

Що відомо про CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп Джо Байден
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Майбутній глава Пентагону розповів, яким бачить закінчення війни в Україні

Майбутній глава Пентагону розповів, яким бачить закінчення війни в Україні

20:45Світ
"Буде як зі Сталіним": Путіна можуть усунути одним із 3-х варіантів – Ягун

"Буде як зі Сталіним": Путіна можуть усунути одним із 3-х варіантів – Ягун

20:24Світ
В Україні спрощено перебронювання через "Дію": не потрібно чекати 72 години

В Україні спрощено перебронювання через "Дію": не потрібно чекати 72 години

19:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Нічого не допомогло": у родині Валерія Меладзе сталося нещастя - деталі

"Нічого не допомогло": у родині Валерія Меладзе сталося нещастя - деталі

Крістіна Орбакайте звернулася до росіян - Пугачова відреагувала моментально

Крістіна Орбакайте звернулася до росіян - Пугачова відреагувала моментально

Для 3 знаків зодіаку початок 2025 року стане справжньою казкою: хто вони

Для 3 знаків зодіаку початок 2025 року стане справжньою казкою: хто вони

Наталя Могилевська заговорила про зраду в шлюбі - що сталося

Наталя Могилевська заговорила про зраду в шлюбі - що сталося

"Уже не разом": журналістка розповіла, що сталося зі шлюбом Дмитра Комарова

"Уже не разом": журналістка розповіла, що сталося зі шлюбом Дмитра Комарова

Останні новини

20:45

Майбутній глава Пентагону розповів, яким бачить закінчення війни в Україні

20:24

"Буде як зі Сталіним": Путіна можуть усунути одним із 3-х варіантів – ЯгунВідео

20:24

Хіменес-Браво показав крихітку-Ектора: "Міг лише мріяти"

20:06

Просто та смачно: рецепт цікавого салату з курячими сердечками – вразить усіхВідео

19:53

В Україні спрощено перебронювання через "Дію": не потрібно чекати 72 години

Росія на межі і конче потребує передишки на півроку-рік – генерал-майор СБУ ЯгунРосія на межі і конче потребує передишки на півроку-рік – генерал-майор СБУ Ягун
19:52

Дрони підірвали резервуари НПЗ: нові деталі удару по Саратовській області

19:40

Всю країну накриє мороз: де влупить -14 градусів

19:38

У Трампа підтримали ідею Байдена: США готують послання для РФ - ЗМІ

19:30

Найпростіший спосіб за 1 хвилину: як відрізнити натуральну сметану від підробкиВідео

Реклама
19:10

Чому тривога по всій Україні може почати звучати 24/7Погляд

19:00

"В мене питають": що Катя Репяхова хоче в собі "перекроїти"

18:54

Сеул готує Києву несподівану пропозицію щодо полонених солдатів КНДР – ЗМІ

18:43

Зеленський показав нове відео допиту полоненого солдата КНДР

18:38

Ігнорувати не варто: 3 частини тіла, які люди забувають мити в душі

18:31

Кейт Міддлтон повернулася в лікарню, де лікувала рак

18:18

"Непрості рішення": в ПС пояснили, кого не будуть переводити з авіації в піхоту

18:08

Припиняти вогонь в Україні передчасно небезпечно: в США пояснили чому

17:49

Більшість водіїв не здогадується: навіщо на дорогах встановлюють дзеркала

17:49

Тоня Матвієнко показала, як відпочиває в Арабських Еміратах

17:48

"Україна припинить існування в 2025 році": в РНБО відповіли на заяву Патрушева

Реклама
17:43

Закриття шахти в Покровську: вугілля для металургів замінять американським

17:39

Як Україна посилює свої переговорні позиції перед інавгурацією ТрампаПогляд

16:57

Як очистити сковороду з антипригарним покриттям від нагару: ефективні способи

16:57

Трендовий манікюр 2025 року: цікаві ідеї дизайну на будь-який смак

16:48

"Вимушений крок": в Генштабі прокоментували переведення військових ПС у піхоту

16:40

Які гарантії безпеки може дати Україні Європа: відповідь експерта

16:32

Штраф до 25 тисяч: кому потрібно пройти ВЛК до 5 лютого - нові правила обліку

16:10

Крадіжка 27 тисяч євро з кабінету начальника ТЦК: з’явилися офіційні коментарі

15:50

Чи потрібно солити воду для макаронів: шеф-кухар поставив крапку у суперечціВідео

15:34

Що робити, якщо наснився небіжчик: чому ми бачимо мертвих людей уві сні

15:24

ЗСУ завдали наймасовішого удару по РФ: уражені обʼєкти на відстані до 1100 км

15:24

"РФ вже на межі": перемир’я потрібне передусім Росії – генерал-майор запасу СБУВідео

15:17

РФ з літа створювала запас ракет та палива: Коваленко про удар по "Енгельсу"

15:09

Україна на Чемпіонаті світу з хокею U-20: дивись матчі на Київстар ТБ

15:07

Зниження мобілізаційного віку в Україні: Зеленський відповів на заяви партнерів

15:04

Відверто, щемливо, щиро: зірка фільмів про Ведмедика Паддінгтона розповів про нову частину франшизиВідео

14:51

Водіям на замітку: п’ять помилок, які "вбивають" генератор в автомобілі

14:26

Постачали на фронт браковані кулемети: ДБР оголосило підозру трьом посадовцям

14:24

"Сталася трагедія": Остап Ступка розповів, чому розійшовся з четвертою дружиною

14:20

"Зимова казка" накриє частину областей: де в Україні будуть сніг і сильний мороз

Реклама
14:06

ЗСУ "дали ляпаса" Росії і КНДР: ЗМІ повідомили про унікальний момент у війні

13:57

Чоловік пропагандистки Симоньян не приходить до тями: у якому він стані

13:51

Спеція завжди буде під рукою: як вирощувати куркуму в домашніх умовах

13:39

Замість традиційного борщу: найситніша перша страва - божественно смачноВідео

13:36

Ребрик відповіла на хейт про народження третьої дитини заради броні для чоловіка

13:12

РФ не зможе атакувати, як раніше: авіаційний потенціал ворога ослаб - Романенко

12:50

"Миру не буде ніколи": скільки може тривати війна в Україні - прогноз

12:29

Слава Дьомін розповів про свої залицяння до учасниці "Холостяка-13"

12:20

Ягун сказав, як розуміти скандальну заяву Трампа про членство України в НАТОВідео

12:19

"Шкода хлопця": що сталося з онуком Алли Пугачової у США

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти