У Трампа підтримали ідею Байдена: США готують послання для РФ - ЗМІ

Команда Трампа висловила підтримку стратегії адміністрації Байдена щодо конфіскації заморожених активів РФ для примусу до переговорів, зазначають ЗМІ.

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США готують послання для РФ щодо переговорів / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі СNN:

Адміністрація Байдена планує прийняти рішення щодл конфскації заморожених російських активів

Команда Трампа підтримує це рішення, адже воно дає можливість примусити РФ до переговорів

Команда новообраного президента США Дональда Трампа підтримує ідею адміністрації Байдена щодо конфіскації заморожених російських активів на 300 мільярдів доларів. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох високопосадовців адміністрації Байдена.

За даними ЗМІ, помічники Байдена працюють над тим, щоб переконати європейських партнерів підтримати переведення близько 300 мільярдів доларів російських активів на новий ескроу-рахунок, доступ до якого буде надано тільки в рамках мирної угоди. Ці гроші, що належать Центральному банку Росії, були заморожені три роки тому після вторгнення Росії в Україну.

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Більшість цих коштів все ще зберігається в європейських банках, хоча частина залишилася в банках США.

Один високопосадовий представник адміністрації Байдена зазначив, що арешт цих активів має передати чіткий сигнал Москві.

"Якщо ви хочете отримати свої гроші назад, вам доведеться прийти і поговорити", - сказав він.

Зазначається, що високопосадовці адміністрації Байдена активно консультувалися з командою національної безпеки новообраного президента Дональда Трампа, зокрема з сенатором Марко Рубіо, обраним держсекретарем, та республіканцем Майком Уолцом, який претендує на посаду радника з національної безпеки.

Команда Трампа підтримує цю стратегію, вважаючи, що арештовані російські активи можуть стати стимулом для Росії сісти за стіл переговорів, адже Трамп хоче швидкого завершення війни, яку він вважає затягнутою.

Однак, як йдеться у матеріалі CNN, європейські лідери висловлюють побоювання щодо порушення міжнародного права, якщо банки повністю конфіскують російські гроші.

Європейці скептично ставляться до ідеї конфіскації заморожених російських активів, і, згідно з джерелами CNN, це робить укладення угоди малоймовірним до вступу Трампа на посаду.

Водночас високопосадовці США на правах анонімності припустили, що Фрідріх Мерц, лідер німецької партії Християнсько-демократичний союз, який готується стати канцлером, може підтримати цю стратегію, хоча ще не приступив до виконання своїх обов'язків.

Журналісти наголошують, що президент Джо Байден мав обговорити це питання з італійськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в Римі, але зустріч була скасована через руйнівну пожежу в Лос-Анджелесі. Байден зв'язався з Зеленським по телефону минулої п'ятниці, проте невідомо, чи обговорювалася тема російських активів.

Доля заморожених російських активів - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала 3 мільярди євро від Європейського Союзу в рамках ініціативи "Великої сімки" ERA. Це перший транш, отриманий від ЄС за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Захід використати 260 мільярдів євро заморожених активів Росії для підтримки України. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив категорично проти цієї ідеї, пояснивши, що такий крок може негативно вплинути на стабільність фінансових ринків Європи. Зустріч лідерів ЄС з цього питання відбулася в Брюсселі в будинку генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

У США було ухвалено рішення надати Україні кредит на 20 мільярдів доларів, який буде погашений за рахунок доходів від заморожених російських коштів. Міністерство фінансів США вважає, що цей кредит є критично важливою підтримкою для України в її боротьбі з російською агресією.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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