ЄС перерахував Україні перші 3 млрд євро із російських активів: що відомо

Ключові тези Шмигаля:
- Європейський союз надасть Україні 18 млрд євро
- Куди підуть передані кошти для України
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що державний бюджет України отримав 3 млрд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи "Великої сімки" ERA. Загалом ЄС надасть 18 млрд євро.
"Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів", - написав він у своєму Telegram.відео дня
За його словами, Україна спрямує цей ресурс на пріоритетні бюджетні видатки.
Шмигаль зазначив, що загалом ініціатива країн G7 ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів, з яких 20 млрд доларів надасть Європейський Союз.
"Таким чином втілюємо в життя принцип "Росія заплатить", і посилюємо фінансову стійкість України у 2025 році", - додав він.
Військова допомога - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Україні передадуть $1,1 мільярда. Таким чином, фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 млрд доларів США, а загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 9,8 млрд доларів США. Попри складні умови, економіка України демонструє стійкість.
Стало відомо, чому Шольц проти нового пакету допомоги Україні. У ЗМІ розкрили, що в уряді вже кілька тижнів тривають суперечка щодо додаткової військової допомоги для України. Вміст пакета компонували відповідно до запиту української сторони.
Німеччина передасть Україні 4000 дронів-камікадзе. Безпілотники компанії Helsing оснащені технологіями штучного інтелекту, що дає їм високу автономність в умовах дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. В індустрії ці дрони порівнюють із ракетами Taurus.
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