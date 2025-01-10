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ЄС перерахував Україні перші 3 млрд євро із російських активів: що відомо

Юлія Закрепа
10 січня 2025, 12:50
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Загалом ініціатива країн G7 ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів.
ЄС перерахував Україні перші 3 млрд євро із російських активів: що відомо
Україна отримала кошти із російських активів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/Denys_Smyhal

Ключові тези Шмигаля:

  • Європейський союз надасть Україні 18 млрд євро
  • Куди підуть передані кошти для України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що державний бюджет України отримав 3 млрд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи "Великої сімки" ERA. Загалом ЄС надасть 18 млрд євро.

"Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів", - написав він у своєму Telegram.

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За його словами, Україна спрямує цей ресурс на пріоритетні бюджетні видатки.

Шмигаль зазначив, що загалом ініціатива країн G7 ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів, з яких 20 млрд доларів надасть Європейський Союз.

"Таким чином втілюємо в життя принцип "Росія заплатить", і посилюємо фінансову стійкість України у 2025 році", - додав він.

Військова допомога - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Україні передадуть $1,1 мільярда. Таким чином, фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 млрд доларів США, а загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 9,8 млрд доларів США. Попри складні умови, економіка України демонструє стійкість.

Стало відомо, чому Шольц проти нового пакету допомоги Україні. У ЗМІ розкрили, що в уряді вже кілька тижнів тривають суперечка щодо додаткової військової допомоги для України. Вміст пакета компонували відповідно до запиту української сторони.

Німеччина передасть Україні 4000 дронів-камікадзе. Безпілотники компанії Helsing оснащені технологіями штучного інтелекту, що дає їм високу автономність в умовах дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. В індустрії ці дрони порівнюють із ракетами Taurus.

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