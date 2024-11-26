Заради 'дружби' з Путіним: Трамп може зупинити допомогу Україні - політик

Трамп не раз заявляв, що у нього хороші відносини з Путіним.

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Допомога Україні від США / колаж: Главред, фото: Donald J.Trump, скріншот з відео

Ключові тези:

Трамп може зупинити допомогу Україні

Він може шукати способи, щоб встановити хороші відносини з Путіним

Путін не стане виконувати будь-які домовленості

Новообраний президент США Дональд Трамп офіційно не відреагував на дозвіл Україні бити по країні-агресору Росії далекобійними ракетами ATACMS. Коли республіканець увійде у Білий дім, він може зупинити допомогу. Про це сказав громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін в коментарі 24 Каналу.

За його словами, адміністрація Трампа може шукати способи, щоб встановити хороші відносини з Володимиром Путіним.

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"Думаю, цілком очікувано, що нова адміністрація буде шукати усі способи, щоб встановити хороші відносини з Путіним. Це означає, що їм доведеться припинити допомогу Україні. Тепер не виключено, що це буде частиною переговорної техніки між адміністрацією Трампа та Кремлем", – сказав він.

Політичний діяч також заявив, що Путін точно не стане виконувати будь-які домовленості.

"Що б йому не запропонував Білий дім, це не дасть ефекту та не завершить війну в Україні", - наголошує Рашкін.

Він відзначив, що Дональд Трамп не раз заявляв, що у нього хороші відносини з Путіним.

"Коли американська зброя завдає ударів по Росії, то, мабуть, це впливає на його відносини з Путіним, який, очевидно, не дуже задоволений США. Тому я розумію, чому Дональд Трамп може не захотіти говорити у цей момент", – підсумував політичний діяч.

Дональд Трамп / ІнфографІка: Главред

Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв сприяти завершенню російсько-української війни. ЗМІ зазначають, що небезпека для України полягає в тому, що у своїх інтересах укласти швидку угоду Трамп може погодитись на погане врегулювання війни.

Також відомо, що адміністрація нового президента США займеться темою переговорів щодо України із січня.

Крім того, Володимир Зеленський говорив, що Україна має всі шанси закінчити війну 2025 року. У січні з'являться перші пропозиції щодо завершення війни від Дональда Трампа у ролі президента США.

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