РФ штурмує в напрямку Сумської області: командир - про бої в Курській області

Російські окупанти пішли в штурм на тлі нового наступу ЗСУ в Курській області.

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РФ пішла в наступ у напрямку Сумської області / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, DeepState

Російські окупанти пішли в наступ у Курській області в напрямку кордону з Сумською областю. Про це повідомляє DeepState.

Ворог проводить наступ на Малу Локню, Свердликове та Леонідівку.

"Паралельно з цим тривають штурмові дії Сил Оборони, ми поки що утримаємося від коментарів. Треба чекати результату, адже бої тривають", - йдеться в повідомленні.

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Командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов на позивний "Осман" заявив, що цей наступ ворог розпочав у відповідь на новий наступ ЗСУ в Курській області.

"Рішення росіян про механізований штурм було прийнято у відповідь на наш наступ. Через втрату низки позицій, серед ворожого командування почалася паніка, тили першої лінії опинилися на нульовій лінії", - заявив Бунятов.

Техніка, яку ворог використовував для наступу, готувалася до застосування під час атак із флангів.

"Після ротації ворог активно досліджував їхніми корейськими "пішоходами", намагаючись виявити слабкі місця і відновити тиск, але її відправили в напрямку нашого кордону, де її і було знищено", - додав Бунятов.

Він також акцентував на тому, що втрати присутні не тільки в російських силах, а й серед бійців ЗСУ. Окупанти намагаються знищувати українську техніку і піхоту авіацією та іншими вогневими засобами.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони наступають на Курщині. Головком ЗСУ Олександр Сирський неспроста напередодні побував у Курській області, вважає Олександр Коваленко.

Як повідомляв Главред, раніше в російських Telegram-каналах пішла хвиля заяв про нібито початок нового наступу ЗСУ в Курській області. Вони писали, що українські війська наступають у напрямку населеного пункту Велике Солдатське.

Нагадаємо, війська РФ у Курській області були атаковані одразу на кількох напрямках, пізніше сказав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що окупанти не очікували такого різкого сплеску атак. Також про "хороші новини" з Курщини повідомив і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Зараз він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста до Запоріжжя і вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом його було розподілено до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), зараз обіймає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у визволенні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram-каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram-канал налічує понад 200 тисяч підписників.

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