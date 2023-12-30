Росія стягнула 19 тисяч окупантів на кордоні з Україною: у ЗСУ попередили про небезпеку

Окрім військових об'єктів, ціллю окупантів є руйнування енергетичної, транспортної та промислової інфраструктури.

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Окупанти активізуються на кордоні України / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Росіяни продовжують обстрілювати з територій Брянської, Курської та Бєлгородської областей, розгорнувши на кордоні близько 19 тисяч військових

Пресслужба Командування об'єднаних сил ЗСУ повідомила у Facebook, що на своїх прикордонних територіях Росія веде розвідку, обстрілює прикордонні райони, використовує авіацію та безпілотники, завдає ракетних ударів балістичними та керованими ракетами.

Окрім військових об'єктів, ціллю окупантів є руйнування енергетичної, транспортної та промислової інфраструктури. Росіяни б'ють по житлових кварталах, лікарнях, школах, торговельних центрах та складах з гуманітарними вантажами.

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"Для виконання цих завдань країна-агресор розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тисяч осіб, озброєних танками, бойовими броньованими машинами, артилерійською і ракетною технікою, засобами протиповітряної оборони та оперативно-тактичними ракетними комплексами", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Зокрема, за інформацією пресслужби Командування об'єднаних сил ЗСУ, моніторинг активності противника у прикордонних областях РФ та Білорусі свідчить про відсутність ознак формування ударних угруповань ворогом.

Нагадаємо, що Росія посилила армію на 130 тисяч осіб. Зазначається, що призов виконувався згідно з указом президента РФ Володимира Путіна від 29 вересня про призов на строкову службу, передає ISW.

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