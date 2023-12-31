Українські дрони вразили багато з намічених цілей в Росії - ISW

Українці заявили про понад 70 запущених безпілотників, росіяни - про 32 перехоплених.

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Українські військові запустили понад 70 безпілотників по цілях у РФ / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України

Українські дрони, які були запущені за минулу добу, ймовірно, вразили багато з намічених цілей в країні-агресорі Росії. Про це може свідчити різниця в цифрах: українці заявили про понад 70 запущених безпілотників, росіяни - про 32 перехоплених. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що українські сили провели велику серію ударів по цілях в Росії в ніч з 29 на 30 грудня і 30 грудня.

Українські джерела у сфері безпеки повідомили західним та українським ЗМІ, щоб було запущено понад 70 безпілотників по російській військовій інфраструктурі та оборонно-промисловим об'єктам поблизу Москви, Бєлгорода, Тули, Твері та Брянська. Українські джерела охарактеризували ці удари як відповідь на російську атаку 29 грудня.

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Водночас Міністерство оборони РФ заявило, що російські сили перехопили 32 українських безпілотника в Брянській, Орловській, Курській та Московській областях в ніч з 29 на 30 грудня.

Експерти ISW зазначають, що розбіжність між російськими та українськими цифрами може свідчити про те, що українські сили вразили багато з намічених цілей.

Повідомлялося також, що українські сили завдали удару по заводу "Кремінь Ел" в Брянську, який є другим за величиною виробником мікроелектроніки в Росії, 90 відсотків продукції якого є компонентами російської військової техніки і систем.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 грудня, показують вибухи над містом Брянськ. А Міністерство оборони Росії заявило, що російські засоби ППО збили 12 українських ракет РСЗВ в Бєлгородській області 29 грудня і ще кілька українських ракет РСЗВ під Бєлгородом упродовж дня 30 грудня.

Українські джерела в силових структурах повідомили ЗМІ, що українські удари 30 грудня були спрямовані на російські військові об'єкти під Білгородом.

Що відомо про вибухи в Бєлгороді

Вдень 30 грудня в Мережі почали з'являтися повідомлення про обстріл Бєлгорода, який знаходиться недалеко від кордону з Україною. При цьому росіяни скаржилися на "прильоти".

Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив про обстріли центру міста. Зокрема, він стверджував про нібито влучання у цивільний сектор. Повідомлялося про загиблих і поранених.

ЗМІ писали з посиланням на джерело в спецслужбах, що українські військові завдали ракетного удару по військових об'єктах, розташованих в російському Бєлгороді.

"Це загальні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси і вбивства мирних жителів. Заходи тривають", - повідомив співрозмовник РБК-Україна.

Він зазначив, що російська ППО діяла неефективно і завдала руйнування цивільній інфраструктурі міста.

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