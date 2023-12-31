УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Українські дрони вразили багато з намічених цілей в Росії - ISW

Анна Ярославська
31 грудня 2023, 09:34
Українці заявили про понад 70 запущених безпілотників, росіяни - про 32 перехоплених.
ВСУ, війна
Українські військові запустили понад 70 безпілотників по цілях у РФ / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України

Українські дрони, які були запущені за минулу добу, ймовірно, вразили багато з намічених цілей в країні-агресорі Росії. Про це може свідчити різниця в цифрах: українці заявили про понад 70 запущених безпілотників, росіяни - про 32 перехоплених. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що українські сили провели велику серію ударів по цілях в Росії в ніч з 29 на 30 грудня і 30 грудня.

Українські джерела у сфері безпеки повідомили західним та українським ЗМІ, щоб було запущено понад 70 безпілотників по російській військовій інфраструктурі та оборонно-промисловим об'єктам поблизу Москви, Бєлгорода, Тули, Твері та Брянська. Українські джерела охарактеризували ці удари як відповідь на російську атаку 29 грудня.

відео дня

Водночас Міністерство оборони РФ заявило, що російські сили перехопили 32 українських безпілотника в Брянській, Орловській, Курській та Московській областях в ніч з 29 на 30 грудня.

Експерти ISW зазначають, що розбіжність між російськими та українськими цифрами може свідчити про те, що українські сили вразили багато з намічених цілей.

Повідомлялося також, що українські сили завдали удару по заводу "Кремінь Ел" в Брянську, який є другим за величиною виробником мікроелектроніки в Росії, 90 відсотків продукції якого є компонентами російської військової техніки і систем.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 грудня, показують вибухи над містом Брянськ. А Міністерство оборони Росії заявило, що російські засоби ППО збили 12 українських ракет РСЗВ в Бєлгородській області 29 грудня і ще кілька українських ракет РСЗВ під Бєлгородом упродовж дня 30 грудня.

Українські джерела в силових структурах повідомили ЗМІ, що українські удари 30 грудня були спрямовані на російські військові об'єкти під Білгородом.

Що відомо про вибухи в Бєлгороді

Вдень 30 грудня в Мережі почали з'являтися повідомлення про обстріл Бєлгорода, який знаходиться недалеко від кордону з Україною. При цьому росіяни скаржилися на "прильоти".

Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив про обстріли центру міста. Зокрема, він стверджував про нібито влучання у цивільний сектор. Повідомлялося про загиблих і поранених.

ЗМІ писали з посиланням на джерело в спецслужбах, що українські військові завдали ракетного удару по військових об'єктах, розташованих в російському Бєлгороді.

"Це загальні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси і вбивства мирних жителів. Заходи тривають", - повідомив співрозмовник РБК-Україна.

Він зазначив, що російська ППО діяла неефективно і завдала руйнування цивільній інфраструктурі міста.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Бєлгород війна Росії та України ракетний удар Інститут вивчення війни
Реклама

Головне за день

Найсильніший мороз і незвичайні аномалії: кліматолог здивувала прогнозом на 2024 рік для України

Найсильніший мороз і незвичайні аномалії: кліматолог здивувала прогнозом на 2024 рік для України

11:46 Синоптик
РФ змінила акцент атаки: у ЗСУ пояснили, чому вдалося збити лише половину "Шахедів"

РФ змінила акцент атаки: у ЗСУ пояснили, чому вдалося збити лише половину "Шахедів"

11:31 Україна
У Росії є два "завдання" проти України: в ISW розкрили план Путіна

У Росії є два "завдання" проти України: в ISW розкрили план Путіна

11:29 Світ
Всі головні новини

Популярне

Перший тиждень - і відразу щастя: трьом знакам зодіаку пощастить в перші дні січня 27138

Перший тиждень - і відразу щастя: трьом знакам зодіаку пощастить в перші дні січня

Гороскоп Таро на тиждень з 1 до 7 січня: Тельцю - розставання, Терезам - горе 16280

Гороскоп Таро на тиждень з 1 до 7 січня: Тельцю - розставання, Терезам - горе

Чим ЗСУ збили Су-34 РФ на Херсонщині: експерт висунув несподівану версію 9665

Чим ЗСУ збили Су-34 РФ на Херсонщині: експерт висунув несподівану версію

Ультиматум для РФ: у Москві істерика через жорстку відповідь ОП щодо переговорів 9550

Ультиматум для РФ: у Москві істерика через жорстку відповідь ОП щодо переговорів

Останні новини

12:47

Жінка завжди тримає кухонні щипці в машині: причина вас здивує

12:28

Росія націлена захопити ще один населений пункт відразу після Нового року - Коваленко

12:10

"Кінець авіаційного щастя": РФ втратила 30% своїх бомбардувальників Су-34

12:08

Ротару нагадала про себе і "озвалася" до свого сина з невісткою

11:56

Колишня протеже Потапа критично висловилася про його поведінку

Україна отримає F-16 до кінця березня, з новим радаром літак здатний вдарити на 370 км - КриволапУкраїна отримає F-16 до кінця березня, з новим радаром літак здатний вдарити на 370 км - Криволап
11:47

Гороскоп на завтра 1 січня 2024: Стрільцям - витрати, Дівам - любов з першого погляду

11:46

Найсильніший мороз і незвичайні аномалії: кліматолог здивувала прогнозом на 2024 рік для України

11:31

РФ змінила акцент атаки: у ЗСУ пояснили, чому вдалося збити лише половину "Шахедів"

11:29

У Росії є два "завдання" проти України: в ISW розкрили план Путіна

Реклама
11:25

У Шойгу видали неймовірну нісенітницю, чому вдарили по готелю в Харкові

11:24

"Люк Скайвокер" та Українка-зірка "вікінгів" душевно заспівали "Щедрика" для українцівВідео

11:19

Онука-втікача Ротару захейтили за цинізм під час обстрілів по містах України

10:31

Українці платитимуть 18% з переказів на свою картку: який податок придумав Кабмін

10:25

Атакували практично всю Україну: у ЗСУ розкрили деталі нічної атаки дронів

10:22

Вже історія: співак-воїн Козловський показав молоду Могилевську та себе в юності

10:03

РФ атакує під Куп'янськом та Авдіївку: у Генштабі розкрили ситуацію на фронті

09:57

Фінансовий гороскоп на тиждень з 1 по 7 січня: кому пощастить в перші дні 2024

09:43

Вагітна Лілія Ребрик посвітила ніжками в міні та загадала новорічне бажання

09:42

Олег Скрипка захопив фанатів фото дорослих синів-красенів

09:34

Українські дрони вразили багато з намічених цілей в Росії - ISW

Реклама
09:18

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 січня: Терезам - хвороба, Овнам - романтика

09:05

Європа готується до повернення ТрампаПогляд

09:00

Що станеться 2024 року і чого чекати українцям: головні прогнозиЕксклюзив

08:52

Допомога Україні на $61 млрд: у Зеленського пояснили, чому США дадуть грошей

08:23

РФ атакувала центр Харкова "Шахедами": що відомоФото

07:52

Зеленський розповів про плани на 2024 рік: Україна вироблятиме більше зброї

06:49

Б'ють Кіркорова, а мітять в ГалкінаПогляд

02:42

Не тільки для вина, а й для побуту: навіщо класти винні пробки в холодильник

02:22

Хитра головоломка: лише справжній детектив знайде п'ятого гусака за 7 секунд

01:30

У Мережі пишуть про збитий Ту-22М: чим можуть "завалити" ядерний ракетоносець РФ

30 грудня, субота
23:31

Чехія не служитиме пропаганді: чеський уряд відмовився від участі в Радбезі ООН

22:38

Сергій Стерненко. Росіяни тішаться, а потім Бєлгород вигрібаєВідеоблоги

22:15

F-16 для України: авіаційний експерт спрогнозував, коли країна отримає винищувачі

22:02

ЗСУ захопили позиції РФ під Авдіївкою: знищили окупантів і взяли полонених

21:56

Тиждень тому жила тут: Єфросиніна показала готельний номер у Харкові, який зруйнували росіяни

21:35

Колишня дружина Потапа розповіла про його стосунки з синомВідео

21:10

Гороскоп Таро на тиждень з 1 до 7 січня: Тельцю - розставання, Терезам - горе

21:09

Росіяни вдарили по центру Харкова: є постраждаліФото

20:49

"Орду треба нищити": Ярош відверто висловився після потужної атаки на Бєлгород

20:43

Росіян просто розпирає від злоби після БєлгородаПогляд

Реклама
20:19

Нардепу Безгіну загрожує 10 років у справі щодо зазіхання на територіальну цілісність України – ЗМІ

20:05

"Йдеться про кілька років": віце-президент Єврокомісії висловилась про вступ України до ЄС

19:42

У ДПСУ попередили про нові вимоги контролю: кого "завертають" на кордоніФото

19:21

Цифра, яка дивує: у Монобанку розповіли, скільки українці донатили у 2023

19:06

"Україна матиме шанс": експерти розповіли, чи зможуть ЗСУ витіснити росіян з півдня

19:02

Місячний календар 31 грудня 2023: супутник розповість, як досягнути неймовірних результатів

18:45

Ультиматум для РФ: у Москві істерика через жорстку відповідь ОП щодо переговорів

18:13

"Замороження" війни з Росією: Подоляк пояснив, чим воно загрожує Україні

18:07

Київстар ТБ надав вільний доступ до контенту платформи до 7 січня: що варто подивитися

17:37

"Якщо ми цього не зробимо, то вимремо як мамонти": кліматолог про небезпеку в 2024 році

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти