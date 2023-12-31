РФ атакує під Куп'янськом та Авдіївку: у Генштабі розкрили ситуацію на фронті

Бійці ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області, окупанти атакують на східному фронті, розповіли у Генеральному штабі.

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Окупанти Росії дещо знизили темпи наступальних дій на фронті - Генштаб / Колаж: Главред, фото: командування ОС ЗСУ, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська намагаються захопити Синьківку під Куп'янськом Харківської області та Авдіївку в Донецькій області. Темпи наступальних дій трохи знизилися. ЗСУ розширюють плацдарм на лівобережжі Херсонської області. Про це заявили у Генеральному штабі.

У зведенні Генштабу йдеться про те, що за минулу добу сталося 54 військових зіткнення. Вісім - у районі Синьківки Куп'янського району Харківської області.

Де атакують війська РФ

У повідомленні зазначено, що число штурмів окупантів дещо зменшилася в порівнянні з попередніми тижнями. Проте ворожі сили. як і раніше. намагаються взяти Синьківку в Куп'янському районі та Авдіївку.

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Лівобережжя Херсонщини

На лівому березі Дніпра на Херсонщині бійці сил оборони України розширюють плацдарм. Окупанти 13 разів за добу намагалися штурмувати позиції українських військ, проте не досягли успіхів.

Війна Росії проти України

Росія "хоче" взяти важливий пункт у Куп'янська і може ризикнути піти на Харків, сказав голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, росіяни хочуть захопити Синьківку для блокування Куп'янська.

ЗСУ захопили позиції РФ під Авдіївкою, розповів журналіст Юрій Бутусов. Успіхів добилася президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.

ЗСУ дуже важко утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини, розповіла речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Ворог атакує переважно піхотними штурмами.

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