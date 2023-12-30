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ЗСУ запустили по Росії понад 70 дронів: вдарили по військових об'єктах - джерела

Юлія Закрепа
30 грудня 2023, 12:19
Також пролунали вибухи на кількох військових об’єктах в Бєлгороді, Тулі, Твері, Москві.
ЗСУ запустили по Росії понад 70 дронів: вдарили по військових об'єктах - джерела
ЗСУ атакували Росію / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: відео

Українські захисники цієї ночі атакували військові об'єкти на території Росії. Найгучніше було у Брянську.

"В ніч з 29 на 30 грудня Сили безпеки і оборони України завдали потужного удару по військових об’єктах на території РФ. Всього в атаці брало участь понад 70 безпілотників різних типів", - зазначають джерела РБК-Україна в спецслужбах.

Як розповіли співрозмовники, найгучніше було в Брянську, де група безпілотників атакувала завод "Кремній Ел". Це один із найбільших виробників електроніки для російської воєнної техніки. Зокрема, для ракет великої дальності та систем ППО "Панцир".

відео дня

Відомо, що також пролунали вибухи на кількох військових об’єктах в Бєлгороді, Тулі, Твері, Москві.

"Російська ППО змогла збити певну частину українських БпЛА, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях. На відміну від російських терористичних ударів по території України, Сили безпеки та оборони України завдавали удари виключно по військових об'єктах ворога", - додають джерела.

Нагадаємо, що Данілов пообіцяв відповідь за ракетний удар по Україні. Секретар РНБО підкреслив, що відповідь на удари по Дніпру, Одесі, Львову, Харкову і Києву не змусять себе чекати.

Під час удару по "Новочеркаську" в порту було судно з краденим українським зерном. Під час вибуху в порту Феодосії був суховантаж під прапором Танзанії. Це суховантаж SAN COSMAS.

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війна в Україні ЗСУ бавовна в Росії
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