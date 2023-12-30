ЗСУ запустили по Росії понад 70 дронів: вдарили по військових об'єктах - джерела

Також пролунали вибухи на кількох військових об’єктах в Бєлгороді, Тулі, Твері, Москві.

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ЗСУ атакували Росію / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: відео

Українські захисники цієї ночі атакували військові об'єкти на території Росії. Найгучніше було у Брянську.

"В ніч з 29 на 30 грудня Сили безпеки і оборони України завдали потужного удару по військових об’єктах на території РФ. Всього в атаці брало участь понад 70 безпілотників різних типів", - зазначають джерела РБК-Україна в спецслужбах.

Як розповіли співрозмовники, найгучніше було в Брянську, де група безпілотників атакувала завод "Кремній Ел". Це один із найбільших виробників електроніки для російської воєнної техніки. Зокрема, для ракет великої дальності та систем ППО "Панцир".

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Відомо, що також пролунали вибухи на кількох військових об’єктах в Бєлгороді, Тулі, Твері, Москві.

"Російська ППО змогла збити певну частину українських БпЛА, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях. На відміну від російських терористичних ударів по території України, Сили безпеки та оборони України завдавали удари виключно по військових об'єктах ворога", - додають джерела.

Нагадаємо, що Данілов пообіцяв відповідь за ракетний удар по Україні. Секретар РНБО підкреслив, що відповідь на удари по Дніпру, Одесі, Львову, Харкову і Києву не змусять себе чекати.

Під час удару по "Новочеркаську" в порту було судно з краденим українським зерном. Під час вибуху в порту Феодосії був суховантаж під прапором Танзанії. Це суховантаж SAN COSMAS.

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