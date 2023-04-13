РФ має 4-х "відданих друзів" серед пострадянських країн: експерт сказав, чим це загрожує Україні

У Білорусі все "зацементовано", там немає серйозних опозиційних рухів. Найближчим другом Путіна є Лукашенко, якого білоруська армія не збирається скидати.

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Росія має 4-х "відданих друзів" серед пострадянських країн, зазначає політичний експерт Максим Розумний/ Главред, сайт Кремля

У країни-агресорки Росії є чотири найбільш "відданих" друга серед країн пострадянського простору, і кожен факт такої "дружби" несе свої загрози для інших держав.

Для російського диктатора Володимира Путіна найближчим другом є самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, якому зберігає вірність білоруська армія. Про це розповів доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний в інтерв’ю Главреду.

"Найближчий друг Росії – це Лукашенко, причому не лише він, але й його силові структури. Білоруська армія, можливо, не готова стати окупаційною і прийти в Україну, але вона не збирається і скидати диктатора, зберігає йому вірність і, очевидно, підтримує ідею "славянского единства", тобто залишається союзником російської армії", – зазначає політичний експерт.

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При цьому значна частина білоруського суспільства перебуває під ідеологічним і пропагандистським впливом Росії. Тобто в РБ насправді немає серйозних опозиційних рухів, там, найімовірніше, усе "зацементовано", вважає Розумний.

Проте, за його словами, у стосунках Росії та Білорусі усе може різко змінитися, якщо буде повалений режим Лукашенка. Тоді РБ може стати повною протилежністю до того, якою вона є зараз, і дистанціюватися від РФ.

"Тобто там, де Росія сьогодні має найбільший виграш, вона може в один момент отримати свій найбільший програш", – каже експерт.

Ще одним другом Росії на пострадянському просторі є Вірменія. За словами Розумного, ця країна є дуже умовним союзником Росії, адже вона, найімовірніше, є просто залежним васалом, який може в будь-який момент різко змінити свою орієнтацію без жодних сумнівів чи застережень.

Третя країна-друг РФ – це Киргизстан, у якому керівний клан залежний від Москви і проводить відповідну політику.

"Але Киргизстан відомий у Центральній Азії тим, що державні перевороти і революції там відбуваються досить часто, тому там так само все може змінитися в один момент", – каже Розумний.

Четверта країна – Таджикистан. Політичний експерт нагадав, що саме лідер цієї країни Емомалі Рахмон єдиний приїхав на парад 9 травня до Путіна. За словами Розумного, ця держава, можливо, зараз є найвірнішим союзником Росії. Проте це має свою причину.

"Але все це обумовлено простим фактом: Таджикистан – найбідніша країна регіону, звідки населення масово виїжджає працювати в Росію, і де дуже велика небезпека афганської дестабілізації. Словом, Таджикистан увесь час під загрозою і весь час бідує, тому його залежність від Росії об’єктивно обумовлена. Але якщо хтось забезпечить йому альтернативу, забезпечить ресурсами і захистом, ніхто не завадить змінити курс", – сказав політичний експерт.

За його словами, у Росії немає ближчих друзів, ніж ці чотири країни.

Війна в Україні

Раніше політичний експерт Максим Розумний зазначав, що країна-агресорка Росія може зупинити війну проти України і навіть засудити її, якщо всередині РФ відбудуться якісь серйозні зміни. Особливо до такого кроку може підштовхнути зміна керівництва Росії.

Після витоку секретних документів Пентагону стало відомо, що США розглядали чотири "дикі", тобто малоймовірні, сценарії розвитку війни в Україні. Розвідка Сполучених Штатів прораховувала, як можуть розвиватися події у війні у разі смерті лідерів України чи Росії, зміни керівництва збройних сил РФ та удару по Кремлю.

Раніше повідомлялося, що США планують надати Україні більше озброєння для боротьби з російською окупаційною армією. Зокрема, українські військові можуть додатково отримати більше танків Abrams і бойових машин піхоти Bradley. Про такі плани американців розповів прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на кадри зі стратою окупантами воїна ЗСУ, якого російські загарбники обезголовили. За словами глави держави, це відео має побачити світ, щоб зрозуміти справжнє обличчя Росії.

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