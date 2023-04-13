УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

РФ має 4-х "відданих друзів" серед пострадянських країн: експерт сказав, чим це загрожує Україні

Альона Вороніна
13 квітня 2023, 02:20
77
У Білорусі все "зацементовано", там немає серйозних опозиційних рухів. Найближчим другом Путіна є Лукашенко, якого білоруська армія не збирається скидати.
Максим Розумный, Владимир Путин
Росія має 4-х "відданих друзів" серед пострадянських країн, зазначає політичний експерт Максим Розумний/ Главред, сайт Кремля

У країни-агресорки Росії є чотири найбільш "відданих" друга серед країн пострадянського простору, і кожен факт такої "дружби" несе свої загрози для інших держав.

Для російського диктатора Володимира Путіна найближчим другом є самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, якому зберігає вірність білоруська армія. Про це розповів доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний в інтерв’ю Главреду.

"Найближчий друг Росії – це Лукашенко, причому не лише він, але й його силові структури. Білоруська армія, можливо, не готова стати окупаційною і прийти в Україну, але вона не збирається і скидати диктатора, зберігає йому вірність і, очевидно, підтримує ідею "славянского единства", тобто залишається союзником російської армії", – зазначає політичний експерт.

відео дня

При цьому значна частина білоруського суспільства перебуває під ідеологічним і пропагандистським впливом Росії. Тобто в РБ насправді немає серйозних опозиційних рухів, там, найімовірніше, усе "зацементовано", вважає Розумний.

Проте, за його словами, у стосунках Росії та Білорусі усе може різко змінитися, якщо буде повалений режим Лукашенка. Тоді РБ може стати повною протилежністю до того, якою вона є зараз, і дистанціюватися від РФ.

"Тобто там, де Росія сьогодні має найбільший виграш, вона може в один момент отримати свій найбільший програш", – каже експерт.

Ще одним другом Росії на пострадянському просторі є Вірменія. За словами Розумного, ця країна є дуже умовним союзником Росії, адже вона, найімовірніше, є просто залежним васалом, який може в будь-який момент різко змінити свою орієнтацію без жодних сумнівів чи застережень.

Третя країна-друг РФ – це Киргизстан, у якому керівний клан залежний від Москви і проводить відповідну політику.

"Але Киргизстан відомий у Центральній Азії тим, що державні перевороти і революції там відбуваються досить часто, тому там так само все може змінитися в один момент", – каже Розумний.

Четверта країна – Таджикистан. Політичний експерт нагадав, що саме лідер цієї країни Емомалі Рахмон єдиний приїхав на парад 9 травня до Путіна. За словами Розумного, ця держава, можливо, зараз є найвірнішим союзником Росії. Проте це має свою причину.

"Але все це обумовлено простим фактом: Таджикистан – найбідніша країна регіону, звідки населення масово виїжджає працювати в Росію, і де дуже велика небезпека афганської дестабілізації. Словом, Таджикистан увесь час під загрозою і весь час бідує, тому його залежність від Росії об’єктивно обумовлена. Але якщо хтось забезпечить йому альтернативу, забезпечить ресурсами і захистом, ніхто не завадить змінити курс", – сказав політичний експерт.

За його словами, у Росії немає ближчих друзів, ніж ці чотири країни.

Війна в Україні

Раніше політичний експерт Максим Розумний зазначав, що країна-агресорка Росія може зупинити війну проти України і навіть засудити її, якщо всередині РФ відбудуться якісь серйозні зміни. Особливо до такого кроку може підштовхнути зміна керівництва Росії.

Після витоку секретних документів Пентагону стало відомо, що США розглядали чотири "дикі", тобто малоймовірні, сценарії розвитку війни в Україні. Розвідка Сполучених Штатів прораховувала, як можуть розвиватися події у війні у разі смерті лідерів України чи Росії, зміни керівництва збройних сил РФ та удару по Кремлю.

Раніше повідомлялося, що США планують надати Україні більше озброєння для боротьби з російською окупаційною армією. Зокрема, українські військові можуть додатково отримати більше танків Abrams і бойових машин піхоти Bradley. Про такі плани американців розповів прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на кадри зі стратою окупантами воїна ЗСУ, якого російські загарбники обезголовили. За словами глави держави, це відео має побачити світ, щоб зрозуміти справжнє обличчя Росії.

Вас також може зацікавити:

новини Росії війна в Україні Таджикистан Киргизстан Максим Розумний новини Білорусі новини Вірменії
Реклама

Головне за день

РФ має 4-х "відданих друзів" серед пострадянських країн: експерт сказав, чим це загрожує Україні

РФ має 4-х "відданих друзів" серед пострадянських країн: експерт сказав, чим це загрожує Україні

02:20 Світ
Найближчим часом контрнаступу не буде: один нюанс заважає військовим атакувати росіян - Арестович

Найближчим часом контрнаступу не буде: один нюанс заважає військовим атакувати росіян - Арестович

23:45 Україна
У Зеленського заявили, що тисячі громадян РФ тікають з Криму перед контрнаступом ЗСУ

У Зеленського заявили, що тисячі громадян РФ тікають з Криму перед контрнаступом ЗСУ

22:11 Політика
Всі головні новини

Останні новини

03:20

Найсмачніший і простий кекс на Великдень 2023: рецепт, як пух розлітається з тарілок

03:00

Рената Литвинова вразила підписників новими голими фото

02:20

РФ має 4-х "відданих друзів" серед пострадянських країн: експерт сказав, чим це загрожує УкраїніВідео

01:55

"Відчуйте це": зіркова уУкраїнська стрибунка потрусила сідницями в яскравих мінішортахВідео

01:30

"Режим може зникнути за три дні": Арестович пояснив, чому Путін досі живий

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01:00

Імена жінок, з якими добре: 3 справжні ангели

00:51

Чистий четвер 2023: 4 заборони, які категорично не можна порушувати - прикмети 13 квітняВідео

00:30

Світло, завіса, оплески: топ-4 природжених акторів за знаком зодіаку

12 квітня, середа
23:45

Найближчим часом контрнаступу не буде: один нюанс заважає військовим атакувати росіян - АрестовичВідео

Реклама
23:31

Генпрокуратора РФ вирішила перевірити всю сім'ю Пугачової

23:09

"Біжіть з Росії": Машкова звернулася до росіян

22:50

"Впізнав своїх колишніх колег": стало відомо, хто обезголовив українського військового - правозахисникВідео

22:31

Страсна п'ятниця 2023: що не можна робити в найсуворіший день року - прикмети 14 квітняВідео

22:11

У Зеленського заявили, що тисячі громадян РФ тікають з Криму перед контрнаступом ЗСУВідео

21:48

"Верещав їхньою мовою": Мережа вибухнула через пост колишнього пресофіцера про страченого військовогоФотоВідео

21:43

Камалія посварилася з чоловіком-мільярдером через його "російську" донькуВідео

21:29

"Китаю подобається ідея": експерт пояснив гру Макрона з "автономністю" Європи від СШАВідео

21:01

Довірена особа Путіна: у Росії помер відомий пропагандист, який закликав бомбити УкраїнуВідео

20:17

Коли закінчиться війна в Україні: Арестович назвав три нові сценаріїВідео

20:04

Війська РФ у блокаді та десант ЗСУ в Криму: експерт пояснив, чому ворог не втримає півострівВідео

Реклама
19:58

Ціни різко впадуть: міністр назвав точний період, коли продукти почнуть дешевшатиВідео

19:48

Зі складною задачкою впораються одиниці: потрібно за 11 секунд знайти зайву букву на зображенніВідео

19:45

Іранський вузол: політичне фіаско Росії та Ірану на Південному КавказіПогляд

19:44

3 спокусливі і трохи зухвалі короткі стрижки 2023, в які складно не закохатисяФото

19:20

Китай хоче посварити Європу і США: Ілія Куса - про причини візиту Макрона до СіЕксклюзив

18:57

США покарали Росію новими жорсткими санкціями за війну в УкраїніВідео

18:45

Данілов розніс "компроміси" з РФ: оберете ганебний мир - отримаєте війну з Четвертим рейхомВідео

18:44

"Це потворна країна" : в РФ скасовують концерти "Фантазера" Ярослава Євдокимова за критику КремляВідео

18:33

"Злив" даних Пентагону: в документах є правдива інформація-РезніковВідео

18:10

Чому не можна ставити сумку на стіл - звичка, яка робить людину бідною

18:07

Синоптик розповіла, коли в Україну налетить справжня спекаВідео

17:41

Армія України за один-два тижні влаштує прорив у Криму: полковник ЗСУ назвав сценарійВідео

17:24

Україна відклала контрнаступ ЗСУ через 2 причини - The Washington PostВідео

17:08

Франція заблокувала рішення ЄС про постачання снарядів Україні - польські ЗМІВідео

17:05

В який колір пофарбувати яйця на Великдень: вони принесуть щастя і багатство всій родиніВідео

16:39

"Знищував морально": Мішина зізналася, чи спілкується з Еллертом, який поїхав до СШАВідео

16:37

"Нехай двічі подумають": Тайвань готовий воювати з Китаєм у разі нападу ПекінаВідео

16:35

Чому не можна мити підлогу ввечері: обернеться бідою для всієї сім’ї

16:34

"Російську мережу Брокард необхідно передати державі, як це зробили з ТРЦ Ocean Plaza" - аналітик Роман Портянко

16:33

"Втрата Криму стане катастрофою": експерт назвав три сценарії завершення війни в Україні і провал РФВідео

Реклама
16:29

Які знаки зодіаку найбагатші: 3 улюбленця фортуни

16:22

Щасливі разом: Брітні Спірс спростувала чутки про розлучення з молодим чоловікомВідео

16:11

Не зможете відірватися: як правильно приготувати ароматні сушені грибиВідео

15:38

Страта окупантами військового ЗСУ: у Міноборони зробили важливу заяву

15:28

Злата Огневич на чесному відео показала, як виглядає в реальному життіВідео

15:23

ЗСУ треба розрубати "суходільний коридор", щоб за пів року звільнити Крим - експертВідео

15:17

Чому з'являється моль в будинку: кілька дієвих способів від неї позбутисяВідео

15:17

Генпрокуратура РФ взялася за Софію РотаруВідео

15:03

"Світ повинен відреагувати адекватно!" - Віталій Кличко про чергову жорстоку страту росіянами українського захисника

14:52

Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик на запорізький фронт

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти