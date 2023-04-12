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Смерть Зеленського або Путіна: США готувалися до 4-х "диких" сценаріїв війни в Україні

Альона Вороніна
12 квітня 2023, 11:20 оновлено 12 квітня, 11:24
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Розвідка США прораховувала, як можуть розвиватися події у війні у разі смерті лідерів України чи Росії, зміни керівництва збройних сил РФ та удару по Кремлю.
Украинские военные, Пентагон
США розглядали чотири "дикі" сценарії війни в Україні/ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Вікіпедія

У США розглядали чотири "дикі", тобто малоймовірні, сценарії розвитку війни в Україні. Розвідувальне управління американського Міністерства оборони розглядало кожен із цих чотирьох варіантів і прогнозувало можливі наслідки.

Про це стало відомо з секретних документів США, які були оприлюднені внаслідок витоку. Документ із зазначеними чотирма сценаріями датується 24 лютого 2023 року, повідомляє The New York Times.

У виданні наголошують, що розробка навіть малоймовірних сценаріїв є звичайною практикою для розвідувальних служб, які намагаються прораховувати все наперед і бути готовими до різних варіантів подій. Прорахування таких сценаріїв дасть можливість військовим і політикам обмірковувати, якими можуть бути наслідки різних подій та оцінювати варіанти своїх дій.

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Так, розглядалися наступні гіпотетичні сценарії:

  • смерть президента Росії Володимира Путіна;
  • смерть президента України Володимира Зеленського;
  • зміна керівництва в збройних силах Росії;
  • удар України по Кремлю.

У документі розглядається, як кожна з таких ситуацій могла б вплинути на війну в Україні й чи не призвела б вона до ескалації бойових дій чи інших змін.

Так, у розвідці США під час оцінки можливості удару України по Кремлю визначили широкий спектр потенційних наслідків. Зокрема вважається, що ця подія могла б призвести до того, що Путін у разі широкого резонансу в суспільстві міг би почати повномасштабну військову мобілізацію у країні-агресорці РФ і розглянути можливість застосування тактичної ядерної зброї, або ж він погодився б на переговори у разі виникнення відповідного тиску громадськості.

При цьому у документі не оцінюється те, який із цих сценаріїв міг би бути найбільш вірогідним.

Витік секретних документів Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їх початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців і занижені оцінки загиблих російських окупантів.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що дані про підготовку української армії, що з'явилися в соціальних мережах як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною силами російської розвідки.

За даними CNN, Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік секретних документів. Також журналісти американського телеканалу CNN, проаналізувавши 53 таких документи, дійшли висновку, що нібито США вели шпигунство за президентом України Володимиром Зеленським.

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