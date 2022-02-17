У Путіна різко відповіли Байдену на слова про вторгнення в Україну

Блінкен / УНІАН

Президент США Джо Байдена заявив про вторгнення Росії в Україну, яке нібито очікується найближчими днями.

Як повідомляє прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, у Кремлі вважають це нагнітанням напруженості.

"На жаль, триває нагнітання напруженості подібними заявами", - заявив Пєсков, передають РІА-Новини.

Зазначимо, Джо Байден заявив, що в Білому домі бачать всі ознаки того, що Російська Федерація готова напасти на Україну. За його відчуттями,"це відбудеться в найближчі кілька днів".

Крім того, державний секретар Ентоні Блінкен розкрив сценарій військового вторгнення Росії в Україну. За його словами, Москва може напасти під приводом захисту російських громадян або етнічних росіян після можливої провокації.

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Загроза вторгнення РФ

Раніше західні ЗМІ повідомили з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік-2 не буде запущений.

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