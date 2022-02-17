Шольц і Байден обговорили Україну і закликали до виконання Мінських угод

Олаф Шольц / Фото Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден провели телефонну розмову. В ході бесіди Шольц розповів про свої недавні візити до Києва і Москви.

Як пише Sueddeutsche Zeitung, сторони закликали до виконання Мінських угод.

"Важливо почати конструктивний діалог з питань європейської безпеки, виконувати Мінські угоди і за підтримки Німеччини та Франції домогтися прогресу в нормандському форматі. Ключ до цього лежить в Москві", - йдеться в заяві.

Зазначається також, що ризик подальшої військової агресії Росії проти України зберігається, в значного відведення російських військ поки не спостерігається.

У Німеччині нагадали про позицію Заходу, що Росію чекатимуть "вкрай серйозні наслідки" у разі порушення суверенітету України.

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У свою чергу, в пресслужбі Білого дому повідомили, що Байден і Шольц підтвердили свою прихильність суверенітету і територіальній цілісності України і підкреслили важливість продовження трансатлантичної координації дипломатії та заходів стримування, а також посилення східного флангу НАТО у разі подальшого вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого прибув до Києва, де провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Про підсумки переговорів можна почитати тут.

15 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели переговори в Москві. Сторони обговорили ситуацію із загрозою військового вторгнення Росії в Україну, врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі, проблеми безпеки в Європі, обстановку з газопроводом Північний потік-2 і транзитом газу через територію України. Дискусія тривала понад три години. Главред зібрав всі головні заяви сторін.

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