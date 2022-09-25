Зеленський відверто розповів, як Україна відповість на "референдуми"

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський нагадав про неможливість будь-яких переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним після проведення фейкових "референдумів" на окупованих територіях.

"Російський уряд може офіційно оголосити, що "референдум" завершено, і оголосити результати. Це виключить можливість продовження будь-яких дипломатичних переговорів з президентом Російської Федерації, і він це прекрасно знає. Я говорив про це публічно", - сказав президент України, передає CBS News.

Президент зазначає, що Путін подає сигнал, що не планує закінчувати війну.

"Я думаю, що це дуже небезпечний сигнал від президента Путіна, який говорить нам про те, що Путін не збирається закінчувати цю війну", - додав глава держави.

Він також розповів, що російські загарбники змушують жителів тимчасово окупованих територій приходити на російські "референдуми". Тим, хто вирішить не прийти на "голосування", "можуть відключити електрику і не дати їм можливості жити нормальним людським життям".

Зеленський зазначив, що в Росії оголошена мобілізація, і людей із захоплених територій України окупанти змусять воювати на боці РФ.

Жорсткі бойові дії

Як розповів Зеленський у вечірньому відеозверненні, в даний час жорсткі бойові дії проходять в Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. Загальна протяжність лінії фронту становить понад 2 тисячі кілометрів.

"На кількох напрямках у нас є позитивні результати", - зазначив політик.

Зеленський підкреслив: "Що б не відбувалося на цьому тижні в Росії, які б кроки не планувала держава-терорист - політичні чи військові - завдання України не можуть змінитися".

"Ми воюємо за життя і свободу всіх українців", - додав президент.

Мобілізація в Росії і "референдуми" Москви в Україні

Глава Кремля Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в Росії. За його словами, закликати на війну проти України нібито повинні тільки військових запасу і тих, хто служив в російській армії строкову службу. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Також він висловив готовність Москви визнати "референдуми" на окупованих територіях України, які країна-агресор проводить з метою анексії українських земель.

Міністр оборони Сергій Шойгу сказав, що Москва збирається зібрати близько 300 тисяч резервістів. За даними опозиційних ЗМІ, держава насправді планує мобілізувати близько 1 мільйона росіян.

Мовляв, референдуми на окупованих Донбасі, Запорожчині та Херсонщині проходять у період з 24 по 27 вересня. Явка низька, загарбники вдаються до фальсифікації і силових методів. У Білому домі вже заявили, що Кремль збирається намалювати 75% "за" "приєднання" регіонів до РФ.

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