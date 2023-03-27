У Путіна вибухнули погрозою розмістити ядерну зброю в Білорусі всупереч попередженням Заходу

У директорській Кремля заявили, що Володимир Путін дотримується, мовляв, "конкретних намірів" щодо розміщення ядерної зброї в республіці Білорусь.

Путін збирається розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі / Колаж скріншот YouTube, ua.depositphotos.com/

Плани Заходу запровадити нові санкції щодо країни-агресора Росії та інша реакція світу, мовляв, "не зупинить" запуску планів Кремля щодо розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі. Мовляв, російський директор Володимир Путін "вже все сказав". Про це заявив кремлівський спікер Дмитро Пєсков.

Як повідомляє Інтерфакс, під час свого брифінгу в понеділок, 27 березня, він розповів про те, що Москва, мовляв, "не збирається відмовлятися від планів" щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі через реакцію Заходу і можливі нові санкції проти РФ.

Керівник країни-окупанта РФ Путін, мовляв, вже "все пояснив".

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"На плани Росії така реакція, безумовно, вплинути не може. Президент (Путін - ред.) все пояснив у своїй заяві, яку він зробив в інтерв'ю в суботу. До цього додати нічого", - підкреслив Дмитро Пєсков.

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Путін погрожує розміщенням у Білорусі тактичної ядерної зброї

Глава Кремля Володимир Путін 25 березня заявив про свої, мовляв, "плани" розмістити ядерну зброю в Білорусі. До 1 липня планують добудувати сховище в Білорусі для таких озброєнь. За словами Путіна, Мінськ, мовляв, "не отримає контролю над ядерними зарядами".

Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) і Міністерство оборони США зробили заяви про те, що наразі немає жодних ознак готовності Росії піти на застосування ядерної зброї. Однак на Заході не вірять в безпеку Європи, допоки у Росії є ядерна зброя.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Москва фактично взяла республіку Білорусь в ядерні заручники. Як вважає чиновник, заява Путіна стала кроком до дестабілізації ситуації в Білорусі.

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