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Путін, ймовірно, хотів розмістити ядерну зброю в Білорусі до вторгнення в Україну, але передумав – ISW

26 березня 2023, 08:22
Російський диктатор захотів використати такий крок пізніше – у межах ще однієї російської інформкампанії із залякування України та Євросоюзу.
Владимир Путин, ядерное оружие
Путін, ймовірно, хотів розмістити ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного вторгнення в Україну/ сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Диктатор країни-агресорки Росії Володимир Путін, ймовірно, мав намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі ще до того, як почати повномасштабне вторгнення в Україну.

Проте тоді він передумав це робити, а вирішив розмістити ядерну зброю в РБ під час чергової інформаційної кампанії із залякування України і країн Євросоюзу. До такого висновку дійшли аналітики американського інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ще 30 листопада 2021 року пропонував Росії розмістити ядерну зброю на території РБ. При цьому у лютому 2022 року в Білорусі скасували конституційний пункт, у якому закріплювався нейтральний статус Білорусі.

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Експерти ISW у січні та лютому 2022 року прогнозували, що російський диктатор Путін може розмістити у Білорусі ядерну зброю, щоб використати це як ще один спосіб поглибити контроль над Мінськом.

Проте глава Кремля у той час міг відмовитися від розгортання такої зброї у Білорусі, щоб зробити це пізніше – у межах ще однієї російської інформаційної операції з маніпулювання Заходом.

РФ збирається розмістити ядерну зброю в Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Він заявив пропагандистам, що приводом для цього стала заява Великої Британії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном. При цьому він сказав, що РФ нібито вже допомогла Лукашенку переобладнати літаки для застосування тактичної зброї.

У США та Міжнародній кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN) відреагували на заяву Путіна про те, що РФ розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Міністерство оборони США заявило, що зараз немає ніяких ознак того, що РФ планує застосувати ядерну зброю. Але у Міжнародній кампанії із заборони ядерної зброї засудили заяву диктатора і заявили, що Європа не може бути в безпеці, поки Путін володіє ядерною зброєю.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко пояснив, чому Путін лякає світ "страшилками" про ядерну зброю в Білорусі. За його словами, це улюблений путінський стиль – він і погрожує і торгується одночасно. Проте всі ці хитрощі кремлівського диктатора вже не працюють.

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