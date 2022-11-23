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У Путіна лякають "вторгненням ЗСУ" і готують атаку на Білгородську область під "чужим прапором" - ISW

23 листопада 2022, 07:45

Пропагандисти закликають війська РФ знову окупувати Куп'янськ Харківської області, щоб, мовляв,"мінімізувати напад армії України", пишуть аналітики.

Бєлгород
У Білгородській області зводять "засічну межу", щоб, мовляв, "захиститися від ЗСУ" / Telergam-канал в. Гладкова

У Кремлі працюють над створенням інформаційних умов для атаки під "чужим прапором" в Бєлгородській області, щоб відновити громадську підтримку війни проти України. Військові пропагандисти лякають, мовляв, "загрозою вторгнення ЗСУ" в регіон і вважають, що військам РФ потрібно заново захопити Куп'янськ Харківської області з метою "мінімізації загрози". Про це заявили в Інституті вивчення війни.

Як повідомили в ISW, Москва готує атаку на Білгородську область під "чужим прапором", створюються інформаційні умови для відновлення суспільної підтримки війни.

Аналітики відзначили, що російські пропагандисти стали тиражувати гіпотезу, згідно з якою ЗСУ нібито "можуть атакувати Бєлгородську область". Інші пропагандисти вважають за необхідне повторну окупацію Куп'янська Харківської області, щоб, мовляв, "зменшити ризик нападу українських військ".

Такі твердження давно розкручуються серед тих військових кореспондентів, які критикували війська РФ за втечу з Харківської області.

Крім того, тепер вони знову закликають "повернути" території на Харківщині, які звільнила Україна. Мовляв, подібні маневри "зупинять ЗСУ від штурмових операцій на Куп'янському і Вовчанському напрямках".

При цьому вони відзначили і публікації губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. Він теж публікував кадри, які демонстрували спорудження оборонних ліній на кордоні з Україною.

"Твердження Росії про підготовку нападу України на Бєлгородську область абсурдні і спрямовані тільки на те, щоб залякати громадськість і змусити її підтримати війну. Україна не має стратегічного інтересу щодо вторгнення до Росії і не може зробити це в таких масштабах", - підкреслили аналітики.

Війна Росії проти України

Глава Офісу президента Андрій Єрмак раніше сказав, що Україна готова до перемовин з Росією. Діалог повинен базуватися на територіальній цілісності в рамках міжнародно визнаних на 1991 рік кордонів держави. Першим кроком Москви має стати виведення військ з української території.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що агресор РФ, мовляв, вже не ставить перед собою "завдання щодо зміни влади в Україні". Мовляв, так звана "спецоперація" переслідує "інші цілі".

Міністр оборони США Ллойд Остін попередив про те, що якщо війна Росії проти України затягнеться, а ЗСУ будуть і надалі перемагати на полі бою, Путін може знову погрожувати Україні застосуванням ядерної зброї. Як вважає Остін, якщо агресора РФ не зупинити, інші автократи світу будуть намагатися дістати ядерну зброю.

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ЗСУ Бєлгород війська Росії війна Росії та України
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