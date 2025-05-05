Росіяни скасували парад на 9 травня у Севастополі: чого злякалися окупанти

Парад у Севастополі скасували після знищення двох винищувачів Су-30 у Новоросійську.

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ЗМІ дізналися, чому загарбники скасували парад у Севастополі / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Вікіпедія

Коротко:

У Севастополі не буде параду на 9 травня

Акцію "Безсмертний полк" проведуть онлайн

Російська "влада" тимчасово окупованого Севастополя скасувала парад на 9 травня "з міркувань безпеки". Про це пише The Telegraph.

У матеріалі йдеться, що заяву про відмову від проведення параду оприлюднили у понеділок, 5 травня, російські державні ЗМІ з посиланням на так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва.

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"Це рішення було прийнято після удару українського морського безпілотника, який 2 травня знищив російський винищувач Су-30 поблизу Новоросійська", - наголошується у матеріалі.

Видання нагадує, що Володимир Зеленський вже говорив про те, що Україна не гарантує безпеку іноземним посадовцям, які планують відвідати парад у Москві.

Окупанти не проводять військові паради в Севастополі з 2023 року через "безпекові міркування".

Натомість загарбники планують покласти квіти і провести концерти в усіх муніципалітетах, а також онлайн-версію "Безсмертного полку".

Збиття російських Су-30 - що відомо

Як писав Главред, 2 травня, спецпідрозділ ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України успішно ліквідували російський Су-30. Збиття відбулося у Чорному морі і офіційно стало першим у світі знищенням бойового літака морським дроном.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові знищили другий за добу літак російських окупантів. Його ліквідували на території тимчасово окупованого Криму.

Військовий експерт Андрій Крамаров назвав знищення російського винищувача Су-30 над Чорним морем за допомогою морського дрона Magura ракетою Р-73, яку від самого початку призначали винятково для встановлення на винищувачах, не просто історичною, а по-справжньому видатною подією.

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Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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