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У Путіна пропонують українцям "завести будильники"

16 лютого 2022, 00:08

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого.

Пісок
Пєсков запропонував завести будильник на три години ночі / УНІАН

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Песков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися", пишуть РИА Новости.

У той же час, голова Ради Федерації Валентина Матвієнко вважає, що нібито немає приводу для звинувачення Росії в агресивних намірах, "тема нападу на Україну не має доказової бази".

"Ніхто в російському суспільстві і керівництві не хоче війни ні з Києвом, ні з ким би того не було",- заявила вона.

При цьому, за її словами, "Росія змушена вжити серед іншого військові заходи щодо зміцнення своєї безпеки з урахуванням накачування України наступальною зброєю, а в разі вторгнення ЗС України в ДНР і ЛНР відповідь РФ буде пропорційна масштабам агресії".

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Можливе вторгнення Росії в Україну

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки, які доводять, що Росія продовжує перекидати війська і техніку в Білорусь і незаконно окупований Крим. Зокрема, в Білорусі в 45 км від українських кордонів помітили російську бойову групу, а в Криму – реактивні системи залпового вогню, бронетехніку і військові намети.

При цьому президент США Джо Байден раніше закликав американців виїхати з України на тлі можливого російського вторгнення. Глава Білого дому в той же час підкреслив, що не буде відправляти американських військових в Україну. Він пояснив це тим, що "це буде світова війна, коли американці і росіяни починають стріляти один в одного".

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що РФ продовжує перекидати до українського кордону бойові підрозділи - і на своїй території, і в Білорусі. Росія стягнула до українського кордону вже 70% необхідної кількості військових для можливого повномасштабного вторгнення. До вторгнення готові вже більше 62 тисяч військовослужбовців.

Глава Міноборони України Олексій Резніков раніше зазначав, що українські військові зараз відпрацьовують різні варіанти розвитку подій, тому російський сценарій 2014 року сьогодні Неможливий. Однак найвірогідніший сценарій, який може застосувати РФ – це дестабілізація всередині країни, підкреслив Резніков.

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Володимир Путін Дмитро Пєсков військова агресія РФ
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