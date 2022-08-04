Росія бреше, погрожує та ставить ультиматуми: Зеленський розніс заклики Москви до "перемовин"

Росія зі зброєю в руках пропонує не діалог, а ставить Україні ультиматум - Зеленський / Колаж УНІАН

Представникм Росії брешуть, коли кажуть про можливість "діалогу" з Україною. Країна-терорист, після скоєних звірств, зі зброєю в руках закликає Київ до нібито "перемовин", що фактично є ультиматумом. Москва поводиться безжально щодо людського життя. Українці живуть на своїй землі, і у Кремлі повинні були знати, що українці захищатимуться. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, український гарант під час онлайн-зустрічі з африканськими ЗМІ сказав про те, що Росія являє собою країну-терориста, яка закликає до "перемовин" після того, як вона вчинила низку звірств.

За його словами, це не ініціатива щодо діалогу, а ультиматум.

"Це не діалог, це не примирення, це ультиматум з їхнього боку, який звучить так: "Якщо ви не зробите так, як ми хочемо, ми будемо вас вбивати". Але вони кажуть у медіа: "Ми готові до діалогу". Це брехня! Що це за діалог? Як референдум у Криму? Зі зброєю в руках вони з нами готові говорити?" - зазначив Зеленський.

Також він додав, що РФ відчуває себе сильною і демонструє безжалісність до людського життя. У Кремлі повинні були знати, що Україна, у разі такої поведінки з боку Російської держави, захищатиметься.

"Ми захищаємося, ми на своїй землі", - підкреслив Володимир Зеленський.

Дивіться відео Главред - Арестович заявив, що Путін впадає в паніку від будь-яких успіхів ЗСУ

Зеленський розкритикував "мирні" ініціативи щодо перемовин з РФ

Колишній канцлер ФРН Герхард Шредер 3 серпня зробив низку скандальних заяв про війну Росії проти України. Близький до Кремля політик сказав, що Москва, мовляв, прагне до "перемовин з Києвом".

Війну він назвав "помилкою російського уряду", Донбас закликав перетворити на кантон, та сказав, що вважає, мовляв, "абсурдним" повернення Україною Криму військовим шляхом.

Президент Володимир Зеленський піддав критиці так звані "ініціативи щодо діалогу" з боку Росії. За його словами, якби Москва дійсно прагнула миру, вона б не стягувала війська на південь України.

Також глава держави підкреслив, що викликає огиду ситуація, коли колишній лідер вагомої країни Європи є посланником країни-терориста і закликає з нею говорити.

Інші новини: