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Ердоган запропонував Путіну новий формат мирних переговорів з Україною в Туреччині

30 травня 2022, 17:56

Президент Туреччини впевнений у необхідності якомога швидше досягти миру між РФ і Україною.

Путін, Ердоган
Володимир Путін і Реджеп Ердоган / Reuters

У понеділок, 30 квітня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Турецький лідер запропонував главі РФ провести мирні переговори з Україною за участю ООН у Стамбулі, повідомляє Gazetevatan.

Ердоган впевнений у необхідності мінімізувати негативний вплив війни і якомога швидше досягти миру між Росією і Україною.

Він висунув пропозицію провести на території Туреччини переговори делегацій України та Росії за участю ООН. Ердоган також заявив, що Анкара готова взяти участь у певному наглядовому механізмі, якщо сторони домовляться про нього.

Додамо, що на понеділок у Ердогана також запланована телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським.

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Раніше повідомлялося про те, що президент Туреччини Реджеп Ердоган запланував переговори з Володимиром Зеленським і призвідником війни Володимиром Путіним. Вони можуть відбутися 30 травня.

Ердоган закликає сторони до спільної розмови. Президент Туреччини планує обговорити питання війни в Україні.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Реджеп Тайїп Ердоган війна Росії та України
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