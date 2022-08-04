УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Ми не такі покидьки, як вони": Зеленський висловився про фейки РФ та бажання говорити з Путіним

4 серпня 2022, 20:09

Президент згадав, як до війни прагнув до прямого діалогу з Путіним, аби не допустити повномасштабного вторгнення РФ.

Зеленський Росія
Зеленський про переговори з Росією / Колаж УНІАН

Глава держави Володимир Зеленський різко висловився про можливість переговорів з Росією, за його словами, це далеко на діалог, а ворожий ультиматум, повідомив президент під час онлайн-зустрічі з представниками африканських ЗМІ.

За його словами, наша країні не починала цю війну, але завершить її.

"Ми завершимо її перемогою. Будь-яка війна завершується... переговори. Але я хочу, щоб ми усвідомили, що шлях до цього діалогу дуже довгий і дуже кривавий, на жаль", - сказав Зеленський.

За інформацією гаранта, він протягом трьох років свого перебування при владі посилав сигнали небезпеки з боку РФ лідерам країн усього світу, а також згадав про своє бажання прямих переговорів з Володимиром Путіним, якими хотів не допустити повномасштабного вторгнення Росії.

"Я був готовий на багато речей. Я дзвонив йому (Путіну - ред.). Я дзвонив багато разів. Вони завжди знаходили причини, щоб не давати можливість цьому діалогу відбутися... Але коли вони 24 лютого зайшли на нашу землю... вбити нас усіх..., катували людей..., то після цього, що я мав зробити? Подзвонити ще раз їм?"- зазначив він.

"Скрізь вони кажуть, що готові до діалогу. Але це брехня. Що це за діалог?... Вони нам зав'язують руки, відрізають язика, а потім кажуть, що готові говорити. Це не діалог, це терорист, який відчуває у собі силу і безжальний до людського життя", - вважає глава держави.

Також Зеленський зазначив, що лідер країни-агресора зобов'язаний знати, що в такому випадку українці будуть захищатися і захищаються.

"Вони не пропонують діалогу. Вони пропонують нам здатися, прийняти їхній "мир", забути, що у нас є земля, прапор, що це наша історія, просто стерти нас", - додав президент України.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи фейки з РФ щодо нібито торгівлі наданою Україні партнерами зброєю, підкреслив, що українці не такі покидьки, як росіяни.

На його думку, поширення цих фейків спрямоване на блокування постачання зброї в Україну.

"Вони зруйнували нам залізничну інфраструктуру, Мости, потім блокували нам море, але розуміли, що ми будемо нарощувати силу нашої армії... І тоді вони почали поширювати один зі своїх фейків, що ми торгуємо цією зброєю... Ми не такі покидьки, як вони. Ми не торгуємо людьми, ми не торгуємо зброєю, ми не торгуємо своєю гідністю і своєю країною. Ось у чому різниця між нашими військовими і між їхніми військовими", - сказав Зеленський.

За його словами, всі дані щодо поставленої зброї є відкритими для країн, які її надали.

Зеленський розкритикував "мирні" ініціативи щодо переговорів з РФ

Колишній канцлер ФРН Герхард Шредер 3 серпня зробив низку скандальних заяв про війну Росії проти України. Близький до Кремля політик сказав, що Москва, мовляв, прагне до "переговорів з Києвом".

Війну він назвав "помилкою російського уряду", Донбас закликав перетворити на кантон, і порахував, мовляв," абсурдним " повернення Україною Криму військовим шляхом.

Президент Володимир Зеленський піддав критиці так звані "ініціативи щодо діалогу" з боку Росії. За його словами, якби Москва дійсно прагнула миру, вона б не стягувала війська на південь України.

Також глава держави підкреслив, що викликає огиду ситуація, коли колишній лідер вагомої країни Європи є посланником країни-терориста і закликає з нею говорити.

Читайте також:

війна в Україні Володимир Зеленський мирні переговори з Росією
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:39

ЗСУ ведуть бої з військами РФ під Ізюмом: ворог намагається прорватися біля Гусарівки – Генштаб

21:20

У Білорусь прибув літак, на якому могли бути іранські безпілотники для РФ - ЗМІВідео

21:15

Найсмачніша закуска, в яку закохуються з першого шматочка: простий рецепт за 15 хвилинВідео

20:43

Македонія подарувала ЗСУ штурмовики Су-25, які раніше придбала в України - ЗМІ

20:43

Прикмети на 5 серпня: які 3 речі потрібно зробити, щоб залучити грошіВідео

Реклама
20:33

Якщо Путін переможе у війні проти України, розпочнеться Третя світова війна - ЗеленськийВідео

20:27

Вихідні в серпні 2022 в Україні: як відпочиватимемо в умовах воєнного стану

20:09

"Ми не такі покидьки, як вони": Зеленський висловився про фейки РФ та бажання говорити з Путіним

20:08

"Це свинство": продюсер-путініст Пригожин звинуватив Вайкуле у геноциді українців

20:08

Путін підставив і принизив китайцівПогляд

19:50

Росія бреше, погрожує та ставить ультиматуми: Зеленський розніс заклики Москви до "перемовин"Відео

19:45

Успіння Пресвятої Богородиці 2022: дата, заборони і традиції дня

19:40

Цифри багатства та бідності в даті народження: головні амулети для фінансової удачі

19:39

Вихідний на День Незалежності України 2022 - чи будемо відпочивати 24 серпня

19:28

Росіяни"накрили" села під Запоріжжям із РСЗВ: перші подробиці

19:24

"Київ пускає ракети в бік Тайваню": пропагандисти Путіна заплуталися в брехні й змололи черговий абсурдВідео

19:16

У Кабміні назвали строки дії тимчасового прихистку в ЄС для біженців із УкраїниВідео

19:11

Кремль хоче заборонити росіянам звільнятися зі служби під час "спецоперації" - ГенштабВідео

19:03

Гороскоп на завтра, 5 серпня 2022: Левам – гроші, Скорпіонам - зміни, Рибам - небезпечні спокусиВідео

18:51

ЗСУ просунулися у Харківській області та закріпилися на звільнених територіяхВідео

Реклама
18:41

"Багато хто з оточення Кремля хоче зіскочити": Фейгін пояснив причину раптової хвороби соратника ПутінаВідео

18:39

Застрягла "стрілка" від снаряду: боєць ЗСУ героїчно воював зі зламаним хребтомВідео

18:36

Міжнародний день пива: коли і як відзначають, привітання і картинки

18:30

"Це все одно, що ритися в брудній білизні": Мосейчук відмовилася обговорювати ВинникаВідео

18:23

Марк Фейгін. Санкції ніколи не зупинять шизофашиста ПутінаВідеоблоги

18:21

Окупанти РФ масово спустошують склади з боєприпасами в Білорусі - експертВідео

18:18

Православний календар на серпень 2022: Преображення Господнє, Успенський піст, Успіння Пресвятої Богородиці - важливі дати

18:04

Щоб не втекли: окупантам погрожують загороджувальними загонами "кадирівців" на ХерсонщиніВідео

17:50

Путін захоче переговорів: наприкінці серпня РФ може запропонувати припинення вогню - ЖдановВідео

17:46

РФ стягнула війська на Херсонщину: ворог може наступати, щоб зірвати плани ЗСУ – ГенштабВідео

17:25

"Ті, кого накрило ракетами, вже нічого не розкажуть": Гіркін визнав потужність HIMARSВідео

17:20

Образи Еди Йилдиз: 7 стильних луків з Постукайся в мої двері, які захоче повторити кожна

17:15

США могли б ліквідувати Путіна так, як і лідера "Аль-Каїди" - генерал СБУВідео

16:57

Повний рот золотих зубів: у Кабаєвої з'явилася конкурентка і поклала око на Путіна

16:53

ЗСУ просунулися у Донецькій області, є тактичні успіхи - ГенштабВідео

16:52

Залишив гранату для себе: яскрава історія пенсіонера з Бучі, який поодинці напав на колону ворогівВідео

16:44

НАТО може втрутитись у війну проти РФ: Столтенберг назвав єдину умовуВідео

16:11

Дорофєєва показала романтичний знімок зі своїм коханим КацурінимВідео

16:02

Характер людини за кольором: що про вас розкажуть відтінки, які ви не любите

15:58

Мішина, яка пів року не доглядала за собою, показала б'юті-процедури

Реклама
15:57

"Референдуми" та анексія на півдні України не пройдуть: Москва не утримає території - ОПВідео

15:53

Повинні засудити війну і сказати "Слава Україні!": грузинський бар ввів "вхідні візи" для росіян

15:37

Україну звинуватили в розміщенні баз ЗСУ в лікарнях і школах: в ОП жорстко відповілиВідео

15:18

Не чіпай мене: 4 найбільш нервових знаки гороскопуВідео

15:11

Помста партизанів: на Луганщині розстріляли авто з гауляйтером і його заступником - обидва пораненіВідео

15:06

В Україні різко похолодає: синоптик назвала датуВідео

14:59

Це теракт: у Зеленського жорстко відреагували на обстріл ТорецькаВідео

14:50

Що не можна робити по відношенню до дитини: топ-10 доленосних помилок

14:31

Позиції РФ змішали з землею: морпіхи знищили 20 окупантів разом з технікоюВідео

14:26

РФ піде далі, але не на Польщу: Кучма назвав країни, на які нападе Путін після війни в УкраїніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти