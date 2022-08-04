"Ми не такі покидьки, як вони": Зеленський висловився про фейки РФ та бажання говорити з Путіним

Зеленський про переговори з Росією / Колаж УНІАН

Глава держави Володимир Зеленський різко висловився про можливість переговорів з Росією, за його словами, це далеко на діалог, а ворожий ультиматум, повідомив президент під час онлайн-зустрічі з представниками африканських ЗМІ.

За його словами, наша країні не починала цю війну, але завершить її.

"Ми завершимо її перемогою. Будь-яка війна завершується... переговори. Але я хочу, щоб ми усвідомили, що шлях до цього діалогу дуже довгий і дуже кривавий, на жаль", - сказав Зеленський.

За інформацією гаранта, він протягом трьох років свого перебування при владі посилав сигнали небезпеки з боку РФ лідерам країн усього світу, а також згадав про своє бажання прямих переговорів з Володимиром Путіним, якими хотів не допустити повномасштабного вторгнення Росії.

"Я був готовий на багато речей. Я дзвонив йому (Путіну - ред.). Я дзвонив багато разів. Вони завжди знаходили причини, щоб не давати можливість цьому діалогу відбутися... Але коли вони 24 лютого зайшли на нашу землю... вбити нас усіх..., катували людей..., то після цього, що я мав зробити? Подзвонити ще раз їм?"- зазначив він.

"Скрізь вони кажуть, що готові до діалогу. Але це брехня. Що це за діалог?... Вони нам зав'язують руки, відрізають язика, а потім кажуть, що готові говорити. Це не діалог, це терорист, який відчуває у собі силу і безжальний до людського життя", - вважає глава держави.

Також Зеленський зазначив, що лідер країни-агресора зобов'язаний знати, що в такому випадку українці будуть захищатися і захищаються.

"Вони не пропонують діалогу. Вони пропонують нам здатися, прийняти їхній "мир", забути, що у нас є земля, прапор, що це наша історія, просто стерти нас", - додав президент України.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи фейки з РФ щодо нібито торгівлі наданою Україні партнерами зброєю, підкреслив, що українці не такі покидьки, як росіяни.

На його думку, поширення цих фейків спрямоване на блокування постачання зброї в Україну.

"Вони зруйнували нам залізничну інфраструктуру, Мости, потім блокували нам море, але розуміли, що ми будемо нарощувати силу нашої армії... І тоді вони почали поширювати один зі своїх фейків, що ми торгуємо цією зброєю... Ми не такі покидьки, як вони. Ми не торгуємо людьми, ми не торгуємо зброєю, ми не торгуємо своєю гідністю і своєю країною. Ось у чому різниця між нашими військовими і між їхніми військовими", - сказав Зеленський.

За його словами, всі дані щодо поставленої зброї є відкритими для країн, які її надали.

Зеленський розкритикував "мирні" ініціативи щодо переговорів з РФ

Колишній канцлер ФРН Герхард Шредер 3 серпня зробив низку скандальних заяв про війну Росії проти України. Близький до Кремля політик сказав, що Москва, мовляв, прагне до "переговорів з Києвом".

Війну він назвав "помилкою російського уряду", Донбас закликав перетворити на кантон, і порахував, мовляв," абсурдним " повернення Україною Криму військовим шляхом.

Президент Володимир Зеленський піддав критиці так звані "ініціативи щодо діалогу" з боку Росії. За його словами, якби Москва дійсно прагнула миру, вона б не стягувала війська на південь України.

Також глава держави підкреслив, що викликає огиду ситуація, коли колишній лідер вагомої країни Європи є посланником країни-терориста і закликає з нею говорити.

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