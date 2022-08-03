Хотіла б закінчити війну - не тягла б війська на південь: Зеленський розніс "мирні" ініціативи РФ

Просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав закликають до перемовин з країною-терористом РФ, сказав Володимир Зеленський.
Якби Росія дійсно прагнула до перемовин з Києвом і реального завершення війни, вона не направляла б свої війська на південь України і не плодила б на українській території масові могили убитих, ні в чому не винних людей. Огиду викликає і ситуація, коли колишній лідер вагомої країни Європи виступає посланником країни-терориста і закликає до діалогу з нею. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Якби Росія дійсно, реально хотіла б закінчити війну, вона не стягувала зараз резерви на український південь, і не плодила б на українській території масові могили вбитих, невинних людей", - сказав глава держави в середу, 3 серпня, під час свого вечірнього відеозвернення.
Також він назвав огидним факт того, що країна-терорист Росія, для просування своїх інтересів, використовує колишніх лідерів вагомих держав.
"Вони (керівництво Росії) активують різних "емісарів" з тезами про те, що держава-терорист нібито хоче перемовин. Це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав з європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей", - підкреслив Володимир Зеленський.
Скандальна заява Шредера про війну Росії проти України
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер 3 серпня зробив низку скандальних заяв щодо війни Москви проти Києва. Зокрема, пов'язаний з Кремлем німецький політик сказав, що держава-агресор, мовляв, прагне до перемовин з Україною.
Війну Росії проти України він назвав, мовляв, "помилкою російського уряду".
Також він запропонував нібито розширити зернові перемовини до політичних, в рамках яких, як вважає Шредер, можна було б домовитися про припинення вогню.
Повернення Криму в Україну військовим шляхом він назвав, мовляв, "абсурдним" і запропонував з Донбасу зробити, мовляв, "кантон".
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