У Путіна назвали умову застосування РФ ядерної зброї

У Кремлі допускають використання ядерної зброї. Однак на такий крок РФ піде за реальної загрози державності.
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков озвучив єдину умову, за якої Росія виріше застосувати ядерну зброю, повідомляє видання Коммерсантъ.
У Кремлі допускають використання ядерної зброї. Однак на такий крок РФ піде при реальній загрозі державності.
"Концепція національної безпеки Росії передбачає використання ядерної зброї тільки в разі загрози самому її існуванню", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україну не чекають в НАТО, і українському суспільству потрібно прийняти таку ситуацію. У сформованих обставинах державі слід розраховувати на власні сили і шукати підтримку на переговорах з країнами-партнерами.
"Вони повинні завтра (після припинення вогню) сказати, що Україну беруть до НАТО або не беруть. Відповідь проста - нас не беруть, бо бояться Росії. Нам слід змиритися з цим. Є інші країни НАТО, які хочуть бути гарантами нашої безпеки. Ось в цьому потрібно знайти компроміс. Це буде точка для закінчення війни", - вважає президент.
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