У Путіна назвали умову застосування РФ ядерної зброї / Reuters

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков озвучив єдину умову, за якої Росія виріше застосувати ядерну зброю, повідомляє видання Коммерсантъ.

У Кремлі допускають використання ядерної зброї. Однак на такий крок РФ піде при реальній загрозі державності.

"Концепція національної безпеки Росії передбачає використання ядерної зброї тільки в разі загрози самому її існуванню", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україну не чекають в НАТО, і українському суспільству потрібно прийняти таку ситуацію. У сформованих обставинах державі слід розраховувати на власні сили і шукати підтримку на переговорах з країнами-партнерами.

"Вони повинні завтра (після припинення вогню) сказати, що Україну беруть до НАТО або не беруть. Відповідь проста - нас не беруть, бо бояться Росії. Нам слід змиритися з цим. Є інші країни НАТО, які хочуть бути гарантами нашої безпеки. Ось в цьому потрібно знайти компроміс. Це буде точка для закінчення війни", - вважає президент.

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