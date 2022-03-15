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Україна не вступить до НАТО: треба розраховувати на себе та країни-партнери – Зеленський

15 березня 2022, 15:54

Український народ починає розуміти, що Україна не приєднається до Північноатлантичного альянсу, сказав президент.

Володимир Зеленський
Ми роками чули про нібито відкриті двері до НАТО, але наразі розуміємо, що нам туди не увійти - Зеленський / Фото Reuters

Сьогодні Україна не входить до НАТО і державі чітко натякнули, що наразі країна не зможе приєднатися до Північноатлантичного альянсу. Український народ починає розуміти таку ситуацію. Потрібно розраховувати на себе і країни-партнери. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час конференції Joint Expeditionary Force він сказав про те, що український народ починає розуміти проблему вступу до Альянсу. Потрібно розраховувати на власні сили і на допомогу держав-партнерів.

"Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми адекватні люди, розуміємо. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але також почули, що нам туди не увійти. І це правда і потрібно це визнавати. Радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і наших партнерів, які нам допомагають", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що наразі серед країн Альянсу немає консолідованої позиції з приводу вступу України до НАТО і закриття повітряного простору над державою. Він піддав критиці військово-політичний блок за нерішучість і закликав надати Києву допомогу зараз і тут.

14 березня Зеленський звернувся до НАТО з проханням закрити небо над Україною. Гарант показав фотографії, на яких зафіксовані наслідки авіабомбардувань Росією українських міст.

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НАТО Володимир Зеленський новини України
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