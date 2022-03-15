Україна не вступить до НАТО: треба розраховувати на себе та країни-партнери – Зеленський

Ми роками чули про нібито відкриті двері до НАТО, але наразі розуміємо, що нам туди не увійти - Зеленський / Фото Reuters

Сьогодні Україна не входить до НАТО і державі чітко натякнули, що наразі країна не зможе приєднатися до Північноатлантичного альянсу. Український народ починає розуміти таку ситуацію. Потрібно розраховувати на себе і країни-партнери. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час конференції Joint Expeditionary Force він сказав про те, що український народ починає розуміти проблему вступу до Альянсу. Потрібно розраховувати на власні сили і на допомогу держав-партнерів.

"Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми адекватні люди, розуміємо. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але також почули, що нам туди не увійти. І це правда і потрібно це визнавати. Радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і наших партнерів, які нам допомагають", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що наразі серед країн Альянсу немає консолідованої позиції з приводу вступу України до НАТО і закриття повітряного простору над державою. Він піддав критиці військово-політичний блок за нерішучість і закликав надати Києву допомогу зараз і тут.

14 березня Зеленський звернувся до НАТО з проханням закрити небо над Україною. Гарант показав фотографії, на яких зафіксовані наслідки авіабомбардувань Росією українських міст.