"Зупиніть одного, щоб вижили мільйони": Зеленський звернувся з лютою промовою до парламенту Італії

Володимир Зеленський / УНІАН

У вівторок, 22 березня президент України Володимир Зеленський виступив з звернення до парламенту Італії.

Український лідер каже ,що достатньо зупинити лише одну людину [Володимира Путіна ‒ Главред], для того, щоб вижили мільйони.

"Потрібно, щоб Росія шукала мир, щоб та ж одна людина шукала світ. Наслідки цієї війни відчувають у багатьох країнах світу, не тільки в Європі. Українці завжди будуть пам'ятати ваше тепло, небайдужість і силу, яка повинна зупинити одну людину, всього одну - щоб вижили мільйони", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україну не чекають в НАТО, і українському суспільству потрібно прийняти таку ситуацію. У сформованих обставинах державі слід розраховувати на власні сили і шукати підтримку на переговорах з країнами-партнерами.

"Вони повинні завтра (після припинення вогню) сказати, що Україну беруть в НАТО або не беруть. Відповідь проста - нас не беруть, бо бояться Росії. Нам потрібно заспокоїтися з цим. Є інші країни НАТО, які хочуть бути гарантами нашої безпеки. Ось в цьому потрібно знайти компроміс. Це буде точка для закінчення війни", - вважає президент.