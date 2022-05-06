Ворог тримає у Білорусі до восьми ракетних комплексів "Іскандер" - Генштаб

Росія тримає в Білорусі до восьми ракетних комплексів" Іскандер " / wikimedia by Vitaly V. Kuzmin

Росія наразі тримає на території Білорусі вісім ракетних комплексів "Іскандер". Країна-окупант може застосувати їх для нанесення ударів по території України, повідомляє Facebook-сторінка Генерального штабу ЗСУ.

Також, крім ракетних комплексів, на території Білорусі зберігаються до шести літаків різних модифікацій.

"У Республіці Білорусь наразі залишаються підрозділи Збройних сил Російської Федерації у складі восьми пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" і до шести літаків різних модифікацій, які можуть залучатися до нанесення авіаційних і ракетних ударів по території України", - пише пресслужба.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" та "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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