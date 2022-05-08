РФ перекидає резерви та готує штурм: у Генштабі назвали небезпечний напрямок

Окупанти готують наступ / Reuters

На Слобожанському напрямку противник концентрує резерви на території Бєлгородської області для ведення бойових дій поблизу державного кордону України.

Підтверджено розгортання в зазначених районах окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу, говориться у зведенні Генштабу.

На Харківському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосередили на недопущенні просування наших військ. Посилили угруповання за рахунок переміщення з району відновлення боєздатності підрозділів зі складу Західного військового округу.

На Слобожанському напрямку противник концентрує резерви на території Бєлгородської області для ведення бойових дій поблизу державного кордону України. Доведено розгортання в зазначених районах окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу.

На Ізюмському напрямку противник здійснював перегрупування власних підрозділів, поповнював запаси з метою нарощування наступальних здібностей і проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА Орлан-10 з метою уточнення позицій наших військ.

На Донецький і Таврійському противник веде бойові діяння з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.

Протягом останньої доби противник активізував ведення бойових дій. Намагається здійснити вихід до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей. Проводив перегрупування, заповнення втрат, нарощував системи протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення, імовірно з метою активізації бойових дій в районах населених пунктів Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

Війна в Україні

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