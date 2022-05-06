Окупанти вже розміщують поранених солдатів у психлікарнях - Генштаб

Поранених солдатів Росії лікують у психлікарнях / Reuters

За оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, росіяни несуть великі втрати в розв'язаній ними війні на нашій території. Поранених бійців настільки багато, що їх вже почали розміщувати на лікування на базі психіатричних лікарень.

Втрати ворога в особовому складі і техніці продовжують зростати. Нестачу ліжкомісць у лікарнях для поранених вирішили заповнити спеціалізованими закладами, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook.

"За наявною інформацією, в психлікарні населеного пункту Малотокмацької Ростовської області, яка частково передана в користування Збройним силам Російської Федерації, знаходиться до 800 поранених і до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника", – йдеться в повідомленні.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" та "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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