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У Путіна через провали на Донбасі звільнили топ-генерала військ РФ – розвідка Британії

6 квітня 2023, 11:08
Північна група військ окупантів Росії під командуванням Рустама Мурадова зазнала важких втрат у спробі захопити місто Вугледар Донецької області.
Мурадов, війська РФ
Мурадов провалив плани окупантів щодо захоплення Вугледара - Міноборони Британії / Колаж Вікіпедія, соцмережі

Міністерство оборони країни-агресора Росії, ймовірно, звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східним угрупуванням окупаційних військ на території України. Причина відставки - провали ворога в спробі захопити Донбас. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що Міноборони могло відправити у відставку командувача Східним угрупуванням окупаційних військ в Україні Рустама Мударова.

"Він є найвищим російським військовим висикопосадовцем, звільненим у 2023 році. Втім, ймовірно, їх буде ще більше. Адже Росія і далі не досягатиме своїх цілей на Донбасі", - зазначили в розвідці.

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Також ьританські розвідники нагадали, що під керівництвом Мурадова окупанти протягом останніх місяців зазнали важких втрат. Атаки російських підрозділів були погано організовані, окупанти провалили плани щодо захоплення Вугледара Донецької області. Операції викликали гостру критику серед російських коментаторів та громадськості.

Примітно, що Мурадова поставили керувати Північним угрупованням окупантів після його провальної спроби атаки Києва з північного заходу на початку повномасштабного військового вторгнення в Україну.

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ЗСУ розбили окупантів РФ під Вугледаром

Заступник мера Вугледара Максим Вербовський 3 лютого повідомив, що окупанти РФ намагалися штурмувати місто. Загарбники били з артилерії, градів і авіації. Тоді їм вдалося просунутися в селища поблизу міста. Російські війська намагалися організувати оточення Вугледара.

Пізніше Сили спеціальних операцій та 72-а Окрема механізована бригада ЗСУ влаштували окупантам засідку в російському тилу на Вугледарському напрямку. До неї потрапили морпіхи 155-ї бригади з Владивостока.

"Спільна операція ССО України та 72 ОМБр пройшла без втрат з нашого боку та зірвала заплановані ворогом штурмові дії на Вугледарському напрямку", - повідомили військові.

ЗМІ в Росії написали, що російських окупантів під Вугледаром та Авдіївкою Донецької області розгромили після того, як Герасимов став командувачем російськими військами на війні проти України. Було зазначено, що за підсумками тільки одного бойового зіткнення під Вугледаром ворожі сили втратили 30 одиниць бойової техніки, а під Авдіївкою були ліквідовані 2 піхотні групи штурмовиків РФ.

Війна Росії проти України:

Вугледар війська Росії війна Росії та України
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