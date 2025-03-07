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"У них немає вибору": Трамп зробив важливий анонс про мирну угоду України та РФ

Даяна Швець
7 березня 2025, 09:15
2998
Президент США зробив заяви про успіхи у переговорах за останні дні.
Трамп, Путин, Зеленский
Трамп прокоментував майбутню мирну угоду України та РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео, facebook/DonaldTrump

Про що сказав Трамп:

  • І Україна, і Росія змушені укласти мир
  • Видніється прогрес у переговорах України з Росією

В України не буде іншого вибору, окрім як укласти мирну угоду з Росією. Таку думку висловив президент США Дональд Трамп під час виступу в Овальному кабінеті, пише The New York Times.

"Я думаю, що станеться наступне: Україна захоче укласти угоду, тому що я не думаю, що у них є вибір", - сказав Трамп.

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За словами Трампа, і Росія, своєю чергою, також буде змушена укласти цю угоду.

"Я також думаю, що Росія хоче укласти угоду, тому що певним іншим способом - іншим способом, який знаю тільки я, - у них немає вибору". - сказав він.

'У них немає вибору': Трамп зробив важливий анонс про мирну угоду України та РФ
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Окрім цього, Трамп заявив, що представники США на перемовинах останніми днями досягли значних успіхів у діалозі з Україною та Росією.

Водночас він підкреслив, що ще не визначився, чи братиме особисту участь у майбутніх зустрічах із Путіним та Зеленським у Саудівській Аравії.

Останні важливі заяви Дональда Трампа

Як повідомляв Главред, нещодавно президент США Дональд Трамп висунув вимогу Саудівській Аравії. Запланований візит, як відомо, відбудеться "в найближчі півтора місяця".

Також очільник Штатів виступає за те, щоб країни відмовилися від ядерної зброї. За його словами, США досягли значного прогресу з Україною та Росією за останні дні.

Ба більше, президент США Дональд Трамп розглядає можливість скасувати 5 статтю НАТО про колективну оборону. США, ймовірно, допомагатимуть лише країнам, які витрачають на оборону встановлений відсоток ВВП.

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Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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