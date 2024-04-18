'У нас є гроші': прем'єр Нідерландів запропонував викупити Patriot для України

Потреба в наданні Україні систем Patriot є нагальною, заявив Марк Рютте.

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Марк Рютте запропонував викупити ЗРК Patriot для України / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запропонував викупити системи ППО Patriot у країн, у яких вони є, але вони не хочуть передавати їх Україні. Про це Рютте сказав на саміті лідерів ЄС у Брюсселі.

За словами Рютте, потреба в наданні Україні систем Patriot є нагальною, передає The Guardian.

"Ми знаємо, що багато країн мають системи Patriot, але, можливо, вони не хочуть постачати їх безпосередньо. Ми можемо купити в них і доставити в Україну. У нас є гроші. Це дуже важливо", - сказав Рютте. відео дня

Зазначимо, уряд Нідерландів у весняному перегляді бюджету, опублікованому 15 квітня, підтвердив наміри збільшити військову і гуманітарну допомогу Україні на найближчі роки.

Як повідомляв Главред, 1 березня президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню угоду з безпеки з прем'єр-міністром Нідерландів.

Згідно з угодою, Нідерланди нададуть Україні важливу військову підтримку в розмірі двох мільярдів євро у 2024 році. Також країна зобов'язується надавати оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Постачання Україні ЗРК Patriot - останні новини

13 квітня Німеччина поставить Україні третю систему ППО ЗРК Patriot.

Наразі Бундесвер надав Україні дві вогневі частини ЗРК Patriot, а постачання ще однієї системи стане можливим за рахунок повернень із планового ремонту.

Німеччина, хоч і є найбільшим оператором ЗРК Patriot в Європі, вже передала 25% від загальної кількості наявних батарей. Наступною за Німеччиною є Греція, пише Defense Express.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель наголосив, що в питанні захисту енергооб'єктів України від російських атак доцільніше купити ППО Patriot, ніж потім відновлювати зруйновану Росією українську ТЕС.

ЗРК Patriot - що про них відомо / Інфографіка Главред ​

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