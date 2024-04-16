Хто може стати донором іще одного Patriot для України: у ЗМІ перерахували країни

Німеччина вже вичерпала свій запас установок, які можна було передати у руки Україні.

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Україні готуються передати ще один Patriot / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Defense.gov/John Hamilton

Німеччина, хоч і є найбільшим оператором ЗРК Patriot у Європі, вже передала 25% від загальної кількості наявних батарей. Наступною за Німеччиною є Греція, ідеться у публікації Defense Express.

Аналітики цитують главу МЗС Дмитра Кулебу, який заявив напередодні про переговори щодо передачі 2 одиниць Patriot та одного SAMP/T.

SAMP/T у Європі експлуатують тільки Франція та Італія, тоді як Patriot - Німеччина, Греція та Румунія. Однак Афіни погодилася ще раніше віддати Україні С-300 в обмін якраз на додаткові Patriot.

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Також кілька батарей має Польща. Варшава вже, наприклад, погоджувалася передати Україні ракети до радянських ЗРК.

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Основні характеристики Patriot / Інфографіка Главред

Patriot в Україні - головне

Як писав Главред, Німеччина поставить Україні третю систему ППО ЗРК Patriot. Зазначається, що наразі Бундесвер надав Україні дві вогневі частини ЗРК Patriot, а постачання ще однієї системи стане можливим за рахунок повернень із планового ремонту.

Ймовірні терміни передачі Україні нової системи ЗРК Patriot від Німеччини прокоментував представник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

"Звичайно, що це не одна машина, і всі їх треба буде доставити на територію України. Це може зайняти деякий час. Я не хотів би говорити, скільки, оскільки противник також моніторить ситуацію і може використати. Однак можу запевнити, що це відбудеться якомога швидше", - сказав представник ЗС.

Понад те, глава МЗС Дмитро Кулеба вважає реальною ситуацію, за якої системи ППО Patriot, що розташовані в межах Польщі, прикривали б кордон на заході України.

"Коли ми сидимо за закритими дверима, то я всім партнерам кажу: дорогі мої, що завгодно. Хочете в оренду, давайте в оренду, хочете, щоб він прикривав ваш кордон, давайте він буде прикривати ваш кордон, але дайте", - поділився Кулеба.

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