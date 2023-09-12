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У Криму почали знімати герби РФ з військкоматів: відомо дві версії

Юлія Куришко
12 вересня 2023, 16:48 оновлено 12 вересня, 16:52
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Партизанський рух "Атеш" повідомив, що у тимчасово окупованому Криму окупанти почали знімати російські герби із військкоматів.
У Криму почали знімати герби РФ з військкоматів: відомо дві версії
У Криму знымають герби РФ з військкоматів / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: Telegram АТЕШ

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш" повідомив, що у тимчасово окупованому місті Євпаторія окупанти почали знімати російські герби із військкоматів.

Партизани у своєму Telegram-каналі показали кадри та озвучили дві версії, чому окупанти почали знімати російські герби із військкоматів.

"Можливо, це робиться через побоювання, що місцеве населення почне палити їх після початку мобілізації, і вони якось намагаються їх приховати. Або ми спостерігаємо підготовку до чергового "жесту доброї волі", - припустили партизани.

відео дня
У Криму почали знімати герби РФ з військкоматів: відомо дві версії
В Євпаторії знімають російські герби / скріншот: Telegram АТЕШ

Нагадаємо, що експерт назвав 100-відсоткові сценарії звільнення Криму. Юрій Богданов зазначив, що вести бої в Криму досить важко, адже в українських військових немає досвіду бойових дій в гірських умовах.

Звільнення Криму стане ключем до зникнення Путіна. Сотник переконаний, що у Криму заритий ключ до перемоги і закінчення війни. Кримське питання - це особистий проект Путіна.

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війна в Україні новини Криму
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