У Криму почали знімати герби РФ з військкоматів: відомо дві версії

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш" повідомив, що у тимчасово окупованому місті Євпаторія окупанти почали знімати російські герби із військкоматів.
Партизани у своєму Telegram-каналі показали кадри та озвучили дві версії, чому окупанти почали знімати російські герби із військкоматів.
"Можливо, це робиться через побоювання, що місцеве населення почне палити їх після початку мобілізації, і вони якось намагаються їх приховати. Або ми спостерігаємо підготовку до чергового "жесту доброї волі", - припустили партизани.відео дня
Нагадаємо, що експерт назвав 100-відсоткові сценарії звільнення Криму. Юрій Богданов зазначив, що вести бої в Криму досить важко, адже в українських військових немає досвіду бойових дій в гірських умовах.
Звільнення Криму стане ключем до зникнення Путіна. Сотник переконаний, що у Криму заритий ключ до перемоги і закінчення війни. Кримське питання - це особистий проект Путіна.
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