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Окупанти будуть в паніці: експерт назвав 100-відсоткові сценарії звільнення Криму

Ангеліна Підвисоцька
8 вересня 2023, 21:46 оновлено 8 вересня, 21:50
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Російські окупанти не матимуть доступу до боєприпасів і палива, що зробить їх опір неможливим.
ВСУ, Юрій Богданов
Є два сценарії звільнення Криму / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Українські військові звільнять Крим від російських окупантів. Є два сценарії розвитку подій на півострові. Їх в інтерв'ю Главреду назвав публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов.

Він зазначив, що вести бої в Криму досить важко, адже в українських військових немає досвіду бойових дій в гірських умовах. Якщо українські військові штурмуватимуть кожне місто, то це підвищує ризик великих втрат.

Перший сценарій

Одним зі сценаріїв є повна блокада Криму. Навіть руйнування однієї гілки Керченського мосту викличе паніку окупантів. Це знизить боєздатність ворога, адже там не буде боєприпасів і палива.

"Немає боєприпасів, немає палива - і паніка місцевого населення дає потрібний результат. Досить зруйнувати одну з гілок Керченського мосту і паніка буде, що треба – я можу це майже гарантувати", - говорить Богданов.

Другий сценарій

Звільнити Крим можна і за допомогою часткової або дуже щільної блокади. ЗСУ можуть діяти малими групами на узбережжі і нейтралізовувати російський флот.

"Які переваги досі мають росіяни? Це повітря (ракети) і море. Море можна нейтралізувати (теоретично це складно, але можливо) за допомогою дронів і протикорабельних ракет. Зробити вразливою російську авіацію теж можна", - каже Богданов.

Дуже важливим вузлом залишається Мелітополь, бо звідти буде можливість дострелювати до будь-якого військового аеродрому в Криму або на Кубані.

Богданов переконаний, що українські військові зможуть звільнити Крим військовим шляхом.

Хто такий Юрій Богданов

Юрій Богданов - блогер, аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет.

Дивіться інтерв'ю Юрія Богданова для Главреда:

Звільнення Криму

Президент України Володимир Зеленський назвав спосіб звільнити Крим без боїв. На думку українського гаранта, роззброєння російських окупантів на півострові можна буде провести політичним шляхом.

ЗСУ до кінця року вийдуть до Криму, вважає військовий експерт Олег Жданов. На думку аналітика, вже в рамках поточного контрнаступу українські війська зможуть вийти до Азовського узбережжя, після чого потрібно буде заходити на Кримський півострів.

ГУР висадив десант у Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Військова розвідка здійснила свої маневри на День Незалежності України - 24 серпня. Бійцям вдалося виконати усі поставлені завдання.

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