НАТО вважає занадто ризикованим закривати небо над Україною – уряд Німеччини

НАТО не хоче закривати небо над Україною, тому що боїться розв’язання війни з Росією/ Reuters, УНІАН

У Німеччині засудили ракетні атаки російських окупантів по українських територіях, які призвели до падіння двох ракет у Польщі. Проте ФРН і далі продовжує триматися думки, що не потрібно закривати небо над Україною.

Про це заявив представник пресслужби федерального уряду ФРН Вольфганг Бюхнер під час брифінгу в Берліні у середу, 16 листопада. Він зазначив, нібито закриття неба над Україною може призвести до ескалації конфлікту і навіть підштовхнути до війни між НАТО та Росією, і що Альянс не хоче такого сценарію.

"Створення безпольотної зони створює ризик безпосереднього конфлікту між НАТО і Росією, а всі союзники поділяють думку, що хочуть не допустити подальшої ескалації війни в Україні", – заявив Бюхнер.

Водночас він зазначив, нібито може бути переглянуте питання надання Україні озброєння та обладнання, яке допоможе напередодні зими відновити енергосистему, пошкоджену внаслідок російських ракетних атак.

Він наголосив, що потреби України у військовій техніці постійно переглядаються разом з партнерами по Північноатлантичному альянсу.

Речник уряду Німеччини зазначив, що проводиться розслідування інциденту з падінням двох ракет на території Польщі. У той же час Бюхнер наголосив, що винна у цьому першочергово розв’язана Росією війна, тому вина лежить на Кремлі.

"Проводиться дуже інтенсивне розслідування цього інциденту. Але вже зараз можна констатувати: якби не російська війни проти України та вчорашня масштабна ракетна атака по цивільних цілях по всій території України, цього інциденту не сталося би", – заявив він.

Ракетний удар по Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. По зерносушарці у польському селі Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною, вдарили дві ракети. Внаслідок удару загинули дві людини. Після цього прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Польщі і заявив, що це є доказом, що РФ не зупинить свій терор на Україні. Він закликав "поставити на місце терориста".

У той же час в Росії заявили, що вони нібито "не причетні" до ситуації в Польщі. Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

Влада Польщі почала розглядати можливість активації статті 4 Північноатлантичного договору. У ній йдеться про проведення спільних консультацій на вимогу одного з членів Альянсу, який вважає, що його територіальна цілісність, політична незалежність або безпека опинилися під загрозою.

Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у польському селі могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Він наголосив, що ознак навмисного нападу на країну немає.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликає партнерів надати дані, на основі яких дійшли висновку, що на території Польщі впала ракета українського ППО. Україна також вимагає доступу до місця інциденту.

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