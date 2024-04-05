У Байдена ведуть переговори з Джонсоном про $60 млрд для України: Politico розкрило деталі

В адміністрації Байдена сподіваються, що їхній підхід може призвести до просування Конгресу в питанні голосування за пакет допомоги Україні пізніше у квітні.

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Адміністрація Байдена намагається домовитися з Джонсоном про пакет допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, Facebook/Embassy of Ukraine in the USA, скріншот

Адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори зі спікером Палати представників Майком Джонсоном щодо пакета військової допомоги Україні.

Як пише Politico, у Байдена хочуть, щоб Джонсон виніс пакет розміром у 60 млрд доларів на голосування.

За словами двох чиновників адміністрації, Білий дім підтримував контакт з офісом Джонсона щодо допомоги Україні впродовж двотижневих канікул у Конгресі.

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За інформацією джерела, Байден зі своєю командою прагнули дати Джонсону перепочинок, оскільки він очолює "примхливі" збори Республіканської партії з більшістю, що постійно скорочується.

В адміністрації Джо Байдена сподіваються, що їхній підхід може призвести до просування Конгресу в питанні голосування за пакет допомоги пізніше цього місяця.

Видання зазначає, що наразі невідомо, який вигляд має цей пакет.

Хто такий Майк Джонсон Республіканець й затятий "трампіст" Майк Джонсон 25 жовтня 2023 року став новим спікером Палати представників Конгресу США. За Джонсона з Луїзіани проголосували усі 220 республіканців. Як зазначали ЗМІ, цей конгресмен голосував проти майже усіх ініціатив Конгресу з підтримки України. Втім, у процесі обрання на посаду спікера Джонсон сказав, що відкритий до переговорів щодо запиту президента Джо Байдена. Наразі Джонсон відмовляється виносити на голосування законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню через "міграційну" суперечку з Білим домом.

Військова допомога від США Україні - останні новини

Палата представників Конгресу США повернеться з канікул 9 квітня та, ймовірно, розгляне законопроєкт про військову допомогу Україні. Документ може містити "деякі важливі нововведення".

Як пише The Hill, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив про можливість надання кредиту Україні. За його словами, ця ідея набула популярності, як спосіб підтримати Україну в такий спосіб, який міг би пом'якшити побоювання консерваторів з приводу надання додаткової допомоги.

Зазначимо, США не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні з осені 2023 року. Це пов'язано з розбіжностями між республіканцями і демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю й Тайваню.

Видання The Washington Post писало, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що впродовж року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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