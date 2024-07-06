У Байдена розповіли про підготовку зустрічі із Зеленським і назвали ймовірні терміни

Незабаром відбудеться нова зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом.
Вона може відбутися в межах саміту НАТО у Вашингтоні. Про це йдеться в офіційному повідомленні, розміщеному на сайті Білого дому.
"У кулуарах саміту президент Байден проведе захід із президентом Зеленським і майже двома дюжинами наших союзників і партнерів, які підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною", - наголосив представник Білого дому.
Уточнюється, що 9 липня Байден зустрінеться з лідерами НАТО в рамках заходу, присвяченого 75-й річниці альянсу. У середу, 10 липня, на саміті він привітає Швецію як нового члена НАТО, на вечір заплановано спільну вечерю в Білому домі.
Крім того, 11 липня, відбудуться зустрічі з ЄС і партнерами альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні - Австралією, Японією, Республікою Корея і Новою Зеландією. У другій половині дня відбудеться засідання Ради НАТО-Україна.
Після цього Байден проведе заходи за участю майже 20 союзників і партнерів, які вже підписали безпекові угоди з Україною.
"І хоча у президента буде доволі напружений графік, ми працюємо над організацією зустрічей із різними світовими лідерами на полях саміту, включно з президентом Зеленським. І найближчими днями у нас буде більше інформації про них, якою ми поділимося", - додав чиновник.
Рішення про військову допомогу Україні від США
23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.
24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США.
Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.
Допомога США Україні - останні новини за темою
Раніше Зеленський і Байден підписали угоду щодо безпеки. Байден зазначив, що головною метою цієї безпекової угоди є зміцнення захисту України. США не відправлятимуть американських військових в Україну, але продовжать надавати зброю та боєприпаси.
Нагадаємо, раніше Байден заявив про те, що Україна отримає стільки допомоги, скільки потрібно. Україна повинна буде набагато швидше отримувати військову допомогу з боку Сполучених Штатів, темпи зростуть, сказав американський президент Джо Байден.
Як повідомлялося раніше, Джо Байден вибачився перед українцями за затримку військової допомоги від США. Під час зустрічі з президентом Зеленським у Франції він пояснив ситуацію і заявив, що Штати продовжать підтримку України.
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