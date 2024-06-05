Байден не готовий підтримати 'НАТОвізацію' України: в США роз'яснили позицію президента

Місія США при НАТО пояснила слова Байдена і зазначила, що американський президент вірить у майбутнє України в Альянсі.

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Місія США при НАТО пояснила заяву Байдена / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Американський президент Джо Байден заявив, що не готовий підтримати "НАТОвізацію" України. Місія США при НАТО пояснила, що Байден вірить у майбутнє України в Альянсі, але вважає, що наразі країна не готова до членства. Про це пише Радіо Свобода.

"Президент чітко дав зрозуміти, що майбутнє України в НАТО, що Сполучені Штати підтвердили на саміті у Вільнюсі разом з усіма іншими союзниками. Президент говорив про те, що він не вірить, що Україна зараз готова до членства в НАТО, про що він неодноразово говорив раніше", - заявили у місії США при НАТО.

У дипмісії також нагадали інші слова Байдена, сказані після Вільнюського саміту. Тоді американський лідер підкреслив, що членство України в НАТО - це лише питання часу.

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"Майбутнє України в НАТО. Як казав раніше президент, "я вірю, що Україна може туди потрапити і справа не в тому, чи варто їй приєднуватися, чи ні. Йдеться про те, коли вони зможуть приєднатися. І вони вступлять до НАТО". На саміті НАТО у Вільнюсі минулого року лідери Альянсу зробили кроки, щоб визнати прогрес, якого досягла Україна, водночас підкреслили необхідність подальших демократичних реформ для відповідності стандартам НАТО. Ця робота триває", - наголосили в місії США.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

НАТО та Україна - останні новини

Нагадаємо, напередодні американський президент Джо Байден в інтерв'ю TIME заявив, що мир в Україні не обов'язково означає її вступ до НАТО. Він підкреслив, що мир має виглядати як гарантія, що Росія "ніколи не окупує Україну".

Також на зустрічі лідерів НАТО у Вашингтоні відбудуться важливі зміни у формулюваннях щодо перспективи членства України в Альянсі, але запрошення до Альянсу Україні не слід очікувати, заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський найближчим часом двічі зустрінеться з американським лідером Джо Байденом. Очікується, що лідери обговорюватимуть стан справ в Україні та можливість використання заморожених активів Росії на користь України.

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