Стартували перемовини Зеленського і Байдена: подробиці та перші заяви

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли озброєння і боєприпаси для боротьби з агресією РФ.

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Зеленський і Байден продовжують вести перемовини про посилення України / president.gov.ua (ілюстративне фото)

Президент України Володимир Зеленський і глава Білого дому Джо Байден у п'ятницю, 7 червня, проводять перегмовини у межах заходів у Франції, присвячених 80-й річниці висадки союзників у Нормандії. Україна отримає новий пакет допомоги, а Байден вибачився за затягування Конгресом підтримки.

Новий пакет військової допомоги Україні

Президент США оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів США

"Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 225 млн доларів, за що Зеленський йому подякував", - розповіла репортерка CNN Наталія Бертран. відео дня

Що в пакеті допомоги:

боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;

мінометні системи та артилерійські снаряди;

ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;

зенітні ракети Stinger;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

155-мм гаубиці;

бронетехніка;

патрульні катери;

вибухівка та додаткові запчастини.

Байден вибачився за затримку допомоги

Журналістка Білого дому Сеунг Мін Кім акцентувала увагу на тому, що Байден вибачився за ситуацію з кількамісячною затримкою схвалення Конгресу військової допомоги Україні.

"Я прошу вибачення за те, що декілька тижнів ми не знали, що буде ухвалено з погляду фінансування, тому що в нас були проблеми з ухваленням законопроєкту, який ми мали затвердити, і в якому були гроші від деяких наших дуже консервативних членів, які його затримували, але все ж таки ми це зробили", - сказав американський президент.

"(Штати, - ред) усе ще в справі", - додав Байден.

Хто ще бере участь у перемовинах

Також відомо, що в перемовинах беруть участь глава Пентагону Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен.

Візит Зеленського до Франції - головні новини за темою:

Президент Володимир Зеленський 6 червня прибув до Франції, щоб узяти участь в урочистостях, присвячених 80-річчю висадки союзників у Нормандії. Глава держави провів зустріч із президентом Франції Макроном. Париж виділить Україні свої бойові літаки Mirage 2000 і запропонує навчання пілотів, сказав Макрон.

Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation. Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки. Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

Україна виграє війну, а територіальних поступок агресору Росії не буде - таку заяву Зеленський зробив під час свого виступу перед Національними зборами Франції. Промова президента декілька разів переривалася оплесками.

Росія може напасти на країни Балтії, Польщу та Балкани, також сказав Зеленський. За його словами, російський режим не визнає жодних кордонів, і Кремлю недостатньо навіть Європи.

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