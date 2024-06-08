"Це неможливо уявити": Кулеба відповів на заяву Байдена, що Україні необов’язково бути в НАТО

Подобається це комусь чи ні, але реальність така, що сьогодні неможливо уявити безпеку євроатлантичної спільноти без України і нашого війська, сказав Кулеба.

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Кулеба відповів на заяву Байдена, що Україні необов’язково бути в НАТО/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН, Офіс президента України

Членство України в НАТО є історичною даністю, і коли настане цей момент, то процес повинен найняти лічені тижні.

Україна буде в Альянсі, адже станом на цей час неможливо уявити безпеку євроатлантичної спільноти без України і нашого війська. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Укрінформу", коментуючи заяву президента США Джо Байдена про необов'язковість членства України в НАТО.

У той же час Кулеба на наголосив, що наша держава вдячна США та Байдену за підтримку.

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"Щодо членства України в НАТО – я переконаний, що це історична даність. Україна буде в Альянсі, бо в сучасному світі уявити безпеку євроатлантичної спільноти без України та нашого війська просто неможливо. Подобається це комусь чи ні, такою є реальність", – сказав він.

Глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що вступ нашої країни до Альянсу є питанням вікна можливостей, і українці чекають цього історичного моменту. І коли цей момент настане, вступ України в НАТО має зайняти лічені тижні, а не місяці чи роки, наголосив Кулеба.

Заява Байдена про необов'язковість членства України в НАТО – що відомо

Раніше президент США Джо Байден заявив, що мир в Україні необов'язково означає, що Україна вступить до НАТО. Байден додав, що мир має виглядати як гарантія, що Росія "ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, не окупує Україну", повторивши "ніколи" чотири рази.

Після цього у США роз'яснили позицію президента щодо того, що він не готовий підтримати "НАТОвізацію" України. Місія США при НАТО пояснила слова Байдена і зазначила, що американський президент вірить у майбутнє України в Альянсі.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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