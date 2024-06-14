Україна отримає стільки допомоги, скільки потрібно: Байден оголосив про план перемоги

Україна повинна буде набагато швидше отримувати військову допомогу з боку Сполучених Штатів, темпи зростуть, сказав американський президент Джо Байден.

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США та Україна обговорюють план перемоги Києва у війні - Байден / Колаж: Главред, фото: Білий дім, УНІАН

Вашингтон і Київ працюють над планом перемоги України у війні з агресором Росією. Українська держава має отримати стільки допомоги, скільки потрібно, і в набагато швидших темпах. Про це заявив президент США Джо Байден.

Як повідомляє ЛІГА, під час пресконференції на полях Великої сімки він сказав про те, що США і колективний Захід загалом продовжать підтримку України.

"Кроки, які ми будемо робити, для забезпечення того, щоб Україна мала перемогу, а Росія не могла радіти, - це підтримка (безпекової угоди), яку ми підписали. Підписали не лише ми. Інші країни підписали подібні безпекові угоди... Ми залишаємося разом і стільки, скільки потрібно. Такий у нас план", - зазначив Байден. відео дня

Також він додав, що Білий дім, у рамках нового закону про фінансування військової допомоги Україні, має надати Конгресу план перемоги Києва у війні.

"Ми ведемо обговорення з українськими друзями про те, яким саме він має бути. Ми багато зробили в цьому напрямку. Є чернетка цього плану, але ще не розробили деталі", - наголосив Джо Байден.

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США дозволили Україні наносити удари американською зброєю в прикордонні з Росією. Пізніше Байден оголосив про новий пакет допомоги Києву з боєприпасами, артилерією, бронетехнікою, ракетами ППО і гаубицями.

Джо Байден вибачився перед українцями за затримку військової допомоги від США. Під час зустрічі з президентом Зеленським у Франції він пояснив ситуацію і заявив, що Штати продовжать підтримку України.

13 червня Байден і Зеленський підписали угоду про безпеку, тривалість якої становитиме 10 років. США постачатимуть Україні озброєння та боєприпаси, проте не відправлятимуть свої війська на війну з РФ.

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

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