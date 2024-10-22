У Байдена анонсували заяву щодо військових КНДР в Україні

Володимир Путін стає все більш відчайдушним та ізольованим на світовій арені, вважають у Білому домі.

https://glavred.net/world/u-baydena-anonsirovali-zayavlenie-po-voennym-kndr-v-ukraine-10607405.html Посилання скопійоване

Путін стає все більш відчайдушним, його ізоляція посилюється - Білий дім / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Сполучені Штати Америки аналізують повідомлення про можливе перекидання військових КНДР на територію агресора з метою їхнього залучення у війну в Україні. Вашингтон консультується з союзниками і партнерами, та вже незабаром зробить заяву з цього приводу. Про це заявив координатор Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.

Як повідомляє Голос Америки, він розповів про те, що якщо підтвердиться інформація про участь північнокорейських військових у війні Росії проти України на боці окупантів, ситуація вказуватиме на небезпечний розвиток подій.

"Ми, безумовно, продовжуємо вивчати ці звіти, ми також говоримо з нашими союзниками і партнерами про те, що вони кажуть з цього приводу. Якщо це правда, що солдати КНДР їдуть туди, щоб приєднатися до війни проти України, це, безумовно, означатиме небезпечний і дуже тривожний розвиток подій", - зазначив Кірбі. відео дня

США зроблять заяву щодо військових КНДР у РФ

За словами американського чиновника, незабаром Штати оприлюднять свою інформацію щодо цього питання. Якщо відомості підтвердяться, значить, Путін у розпачі, а його ізоляція зростає.

"Що це говорить про ізоляцію Росії? Я думаю, що все це доводить, що Путін стає дедалі відчайдушнішим і дедалі ізольованим на світовій арені", - додав представник Білого дому.

Росія зазнає величезних втрат на фронті

Радник Байдена акцентував увагу на тому, що втрати окупантів на фронті останнім часом становлять понад 1,2 тис. військових щодня - вбитими й пораненими. Це історична кількість втрат, вважає Кірбі.

"І все це заради того, щоб реалізувати спотворену і збочену ідею, що заперечує право України існувати як суверенну державу", - підкреслив американський чиновник.

Військові КНДР у війні Росії проти України - що про це відомо:

Раніше в розвідці Південної Кореї повідомили, що КНДР направляє до Росії 12 тисяч військових, щоб потім переправити їх на поле бою в Україну.

За даними Сеула, ймовірно, Пхеньян відправляє на територію РФ своїх "елітних" військових.

Північна Корея готує військових для війни проти України, сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, такий крок свідчитиме про те, що Пхеньян втягується у війну, адже відправка військових - серйозний крок до ескалації війни.

Південна Корея може вступити у війну в Україні, написали журналісти Newsweek. Згідно з їхніми даними, Сеул може відправити військовий і розвідувальний персонал. Південнокорейські військові можуть працювати перекладачами, якщо північнокорейці потраплять у полон, і розкривати для Києва тактику КНДР.

Коротко про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред