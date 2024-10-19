Участь військ КНДР у війні: у Конгресі США заявили про 'червону лінію для НАТО'

Використання північнокорейських військ у складі ЗС РФ в Україні необхідно визначити як "червону лінію". Про це написав голова комітету з розвідки Палати представників американського Конгресу Майк Тернер на своїй сторінці в соціальній мережі X.
Зокрема, він закликав президента США Джо Байдена провести брифінг Постійного спецкомітету з розвідки Палати представників, щоб обговорити передбачувану участь військових КНДР на боці Росії в повномасштабній війні.
"Сьогодні я надіслав листа президенту Байдену з вимогою, щоб його адміністрація дала відповіді і щоб використання північнокорейських військ проти України стало червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО", - йдеться в повідомленні.
Тернер також наголосив, що адміністрація Байдена не поінформувала чиновників про будь-які оцінки розвідувальних служб США або Пентагону щодо переміщення військ КНДР, хоча, за його словами, південнокорейські та українські спецслужби вже зараз докладно описують ці процеси, включно з переміщенням північнокорейських військових на російських кораблях.
"США мають показати негайну реакцію на дії Північної Кореї, як і союзники по НАТО, щоб уникнути розширення війни", - уточнив він у листі до Байдена.
Армія КНДР - що про неї відомо
Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.
До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.
Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.
Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.
Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.
Війська КНДР в Україні - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Південна Корея та Україна виступили з попередженням, що Північна Корея готується відправити значну кількість військових, щоб допомогти Росії у війні проти України.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Кирило Буданов заявив, що Росія готує для участі в бойових діях проти України близько 11 тисяч військових із Північної Кореї. Підготовка піхотинців із КНДР проходить в східних регіонах РФ.
В той же час, керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко вважає, що окупанти будуть намагатись приховати присутність військ КНДР на фронті.
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