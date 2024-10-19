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Участь військ КНДР у війні: у Конгресі США заявили про "червону лінію для НАТО"

Марія Николишин
19 жовтня 2024, 12:02
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Зазначається, що США мають показати негайну реакцію на дії Північної Кореї.
Участь військ КНДР у війні: у Конгресі США заявили про 'червону лінію для НАТО'
Участь військ КНДР у війні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Використання північнокорейських військ у складі ЗС РФ в Україні необхідно визначити як "червону лінію". Про це написав голова комітету з розвідки Палати представників американського Конгресу Майк Тернер на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Зокрема, він закликав президента США Джо Байдена провести брифінг Постійного спецкомітету з розвідки Палати представників, щоб обговорити передбачувану участь військових КНДР на боці Росії в повномасштабній війні.

"Сьогодні я надіслав листа президенту Байдену з вимогою, щоб його адміністрація дала відповіді і щоб використання північнокорейських військ проти України стало червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Тернер також наголосив, що адміністрація Байдена не поінформувала чиновників про будь-які оцінки розвідувальних служб США або Пентагону щодо переміщення військ КНДР, хоча, за його словами, південнокорейські та українські спецслужби вже зараз докладно описують ці процеси, включно з переміщенням північнокорейських військових на російських кораблях.

"США мають показати негайну реакцію на дії Північної Кореї, як і союзники по НАТО, щоб уникнути розширення війни", - уточнив він у листі до Байдена.

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Війська КНДР в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Південна Корея та Україна виступили з попередженням, що Північна Корея готується відправити значну кількість військових, щоб допомогти Росії у війні проти України.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Кирило Буданов заявив, що Росія готує для участі в бойових діях проти України близько 11 тисяч військових із Північної Кореї. Підготовка піхотинців із КНДР проходить в східних регіонах РФ.

В той же час, керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко вважає, що окупанти будуть намагатись приховати присутність військ КНДР на фронті.

Участь військ КНДР у війні: у Конгресі США заявили про 'червону лінію для НАТО'
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

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новини США Джо Байден війна Росії та України війська КНДР в Україні
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