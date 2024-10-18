Солдатів КНДР уже екіпірують у форму РФ: МЗС України вимагає 'жорсткої реакції'

Північна Корея фактично бере участь у вторгненні в Європу разом із російськими військами. Захід повинен жорстко відреагувати на відправку північнокорейських солдатів на війну проти України. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"Північна Корея підтримує російську агресію проти України зброєю та особовим складом. Не найманцями. Регулярними підрозділами, які Москва планує використовувати як гарматне м'ясо. Євроатлантична спільнота має усвідомити той факт, що КНДР вторгається в Європу пліч-о-пліч з Росією, і діяти без зволікань", - наголосив він.
Сибіга зазначив, що РФ "серйозно посилює свою агресію, залучаючи КНДР у війну". Глава МЗС додав, що Україна вимагає "негайної та жорсткої реакції" від світу.
"Найкращою відповіддю буде повна підтримка та реалізація союзниками плану перемоги, який представив президент України Володимир Зеленський", - зазначив Сибіга.
За його словами, оскільки країна-агресор Росія масштабує війну, то союзники мають масштабувати військову підтримку України:
- Зняти обмеження на далекобійні удари.
- Почати перехоплювати російські ракети і безпілотники над Україною.
- Надати запрошення до НАТО.
- Збільшити інвестиції в українське виробництво озброєнь.
Військових КНДР споряджають у РФ
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України опублікував відео, на якому видно, як на російській військовій базі роздають форму солдатам із Північної Кореї.
На відео показана шеренга північнокорейських солдатів, які отримують військове обмундирування, речові мішки та аптечки. Видно, що одночасно форму отримують понад 50 осіб. Солдати з КНДР помітно нижчі за російських.
"Це нещодавно отримані кадри, яким не більше 72 годин. Це Сергіївський полігон на Далекому Сході Росії", - уточнили в Центрі.
Зазначимо, що на Сергіївському полігоні раніше уже фіксували тренування північнокорейських військових.
Дивіться відео північнокорейських солдат на на Сергіївському полігоні:
Війська КНДР в Україні - що відомо
Нагадамо, Північна Корея відправляє до Росії 12 тисяч військовослужбовців, включно з підрозділом спецпризначення, для участі у війні проти України, повідомляє південнокорейська розвідка. За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, на першому етапі вже перекинуто близько 1,5 тисячі солдатів за допомогою російських кораблів.
Також 18 жовтня президент Південної Кореї Юн Сук Йоль скликав екстрену нараду з питань безпеки, щоб обговорити останні події. Під час зустрічі розглядали переміщення північнокорейських військ до Росії, але кількість військових і їхні завдання не уточнювалися.
Крмі цього, національна розвідувальна служба Південної Кореї опублікувала супутникові знімки, які показують розміщення підрозділів армії Північної Кореї, перекинутих до Росії. На знімках видно військовий полігон в Уссурійську, де перебувають близько 400 північнокорейських солдатів, яких готують для відправки на війну проти України.
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