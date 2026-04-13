Україна готує відповідь "Орєшніку": розкрито подробиці секретних операцій ГУР

Анна Ярославська
13 квітня 2026, 10:26
У України є ракети, про які майже ніхто не знає, але які здатні завдавати ударів на відстані до 500 км і летіти з гіперзвуковою швидкістю.
Головне управління розвідки Міністерства оборони, ракета
Україна випробовує космічні технології проти РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МО РФ

Коротко:

  • Україна двічі успішно запустила ракетоносії в космос
  • Вперше в Європі було здійснено запуск ракети з літака на висоті ~8 км
  • Така технологія може стати "повітряним космодромом"

Українські розвідники двічі успішно запустили ракетоносії в космос. Це були не експерименти, а виконання реальних бойових завдань під керівництвом тодішнього голови ГУР Кирила Буданова. Подробиці розкрив народний депутат Федір Веніславський, який очолює підкомітет з питань державної безпеки оборонного комітету Верховної Ради.

Перший запуск відбувся на висоту понад 100 кілометрів, а другий — на 204 кілометри. Обидва результати офіційно зафіксовані технічними засобами.

"Це унікальна ситуація для країни, яка перебуває у стані повномасштабної війни. Тобто Україна вже має технічні можливості протидіяти подібним засобам нападу ворога і вражати їх у космосі", — сказав Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами нардепа, в України є ракети, про які майже ніхто не знає, але які здатні завдавати ударів по території ворога на відстані до 500 км і летіти на гіперзвукових швидкостях.

"І ми їх успішно застосовуємо. Але головне їхнє призначення — для виконання неординарних операцій, зокрема, й таких, про які ми щойно говорили", — додав Веніславський.

"Повітряний космодром" і протидія "Орєшніку"

Нардеп також розповів, що робоча група ГУР виконала ще одне унікальне завдання — запустила ракетоносій з транспортного літака на висоті близько 8 км.

"Це було здійснено вперше на території Європейського континенту і вдруге у світовій історії. Першими таке зробили США в середині 70-х років. Але наша висота виведення є рекордною", — підкреслив Веніславський.

Ця повітряна система в найближчому майбутньому може перетворитися на "повітряний космодром". Запуск ракет з повітря економить енергію на проходження щільних шарів атмосфери, що значно збільшує дальність і ефективність ураження.

Систему планують використовувати як для мирних цілей, так і для протидії російським ракетам "Орєшнік".

"Це унікальні результати роботи нашої групи, яку очолює ГУР. Зараз продовжуємо працювати в цьому напрямку", — підсумував Веніславський.

​Балістичну ракету "Орешник" багато експертів пов'язують із проєктом РС-26 "Рубіж" / Інфографіка: Главред ​

Українські ракети — що про них відомо

Як писав Главред, у березні 2026 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почне випробовувати нову систему ППО для протидії ударам російської балістики.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж заявляв, що в Україні вже існує виробництво балістичних ракет дальністю понад 500 кілометрів. Українські ракети повинні мати можливість вражати аеродроми стратегічної авіації РФ, тактичні об'єкти та пускові установки БПЛА.

Народний депутат, голова української делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв заявив, що Україна вже застосовує ракети типу "Фламінго" для ударів по території Росії, але це не єдина українська розробка, здатна діяти на відстані понад 1000 км.

Відомо, що українські фахівці розробили ракетний комплекс "Грім-2", створений Південним конструкторським бюро та вироблений на потужностях "Південмашу" в Дніпрі. Цей проєкт є частиною відновленої національної програми зі створення ракетного озброєння.

Як "Нептун" і "Фламінго" доповнюють один одного — пояснення експерта

Україна повинна розвивати одночасно ракети "Довгий Нептун" і "Фламінго", оскільки вони виконують різні завдання та можуть ефективно доповнювати одна одну. Таку думку висловив дослідник з Інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц у коментарі для Радіо Свобода.

За його словами, "Нептун" створювався як протикорабельна ракета, тоді як "Фламінго" — простіший і важчий концепт із більшою дальністю.

"Подібний підхід використовується і в США, де складні крилаті ракети поєднуються з дешевшими аналогами та ударними безпілотниками для перевантаження систем ППО противника", — зазначив експерт.

Про персону: Федір Веніславський

Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

війна в Україні ракета новини України Федір Веніславський Ракета Орешник
РФ перейшла до небезпечної тактики ударів "Шахедами": Флеш розкрив нову ціль ворога

Хто потрапить до реєстру боржників та чи будуть забирати житло: що змінює закон про борги

Гривня "похитнулася", валюта пішла вгору: скільки коштують долар і євро після Великодня

Обмеження повертаються: що буде зі світлом 13 квітня

Огірки зійдуть уже на третій день: перевірений метод вирощування розсади

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини в аеропорту за 41 с

Не випадковість: навіщо в СРСР монтували перила на сходах саме з лівого боку

Гороскоп на завтра, 14 квітня: Левам - несподіванка, Скорпіонам - ризик

